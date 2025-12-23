Deportes

Fecha navideña en la NBA: canal y hora para ver los partidos del 25 de diciembre desde Colombia

Los NBA Christmas Games son un plan para los aficionados del baloncesto en la Nochebuena.

24 de diciembre de 2025, 3:01 a. m.
Es la mejor fecha comercial para la TV que transmite la NBA
Es la mejor fecha comercial para la TV que transmite la NBA

El show del 25 de diciembre en la NBA es uno de los más esperados por los amantes del baloncesto. En esta fecha, la organización considera que es cuando mayor vitrina internacional tiene y se juegan los partidos más atractivos de la temporada regular.

Las grandes estrellas de la NBA participarán en estos encuentros, lo que contribuye a que el día tenga un alto impacto televisivo. Se espera que millones de espectadores sigan el desempeño de figuras como LeBron James, Luka Dončić (Lakers), Stephen Curry (Warriors), Kevin Durant (Rockets), Victor Wembanyama (Spurs), Nikola Jokić (Nuggets) y Anthony Edwards (Timberwolves).

New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers

  • 12 del mediodía (Colombia, Ecuador y Perú)
  • Lo transmitirá ESPN y Disney+ Plan Premium

Se jugará en el Madison Square Garden, en donde Knicks será local. Es segundo en la tabla de posiciones y pelea la clasificación por la Conferencia Este. Los Cavaliers están en esta misma conferencia y se juegan su cupo a los playoffs, ya que están a una posición de lograrlo.

Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs

  • 2:30 de la tarde (Colombia, Ecuador y Perú)
  • Lo transmitirá ESPN y Disney+ Plan Premium

Thunder llega líder de la Conferencia Oeste, luego de ganar la mayoría de sus últimos 30 partidos; sin embargo, San Antonio es el segundo y ya sabe cómo ganarle al equipo de Oklahoma, en las semifinales de la NBA Cup le ganó un partido reñido 111 - 109. Es el partido más prometedor de la Navidad.

Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks

  • 5 de la tarde (Colombia, Ecuador y Perú)
  • Lo transmitirá ESPN y Disney+ Plan Premium

En los Mavericks, está el jugador más joven de la historia del equipo, Copper Flagg, mientras los Warriors mezclan experiencia (Curry) con juventud (Horford). Ninguno de los dos equipos ha tenido su mejor temporada; sin embargo, el equipo local está por encima en la tabla de posiciones.

LA Lakers vs. Houston Rockets

  • 8 de la noche (Colombia, Ecuador y Perú)
  • Lo transmitirá ESPN y Disney+ Plan Premium

Los Lakers, siendo unos de los equipos más reconocidos de la NBA, está en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Oeste. La última vez que se enfrentó con Los Rockets fue en marzo de 2025, cuando le ganó 104-98. El equipo de Houston puede peligrar su clasificación, ya que está en la última casilla que da paso directo a los playoffs.

Denver Nuggets vs. Minnesota

  • 10:30 de la noche (Colombia, Ecuador y Perú)
  • Lo transmitirá ESPN y Disney+ Plan Premium

En 2025, los Nuggets le han ganado todos los enfrentamientos a Minnesota en la temporada regular y se promediaron 125 puntos por juego. Es prometedor, ya que están figuras como Jokić y Murray (Denver).

