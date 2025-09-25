Suscribirse

Estudiantes y Flamengo definieron el pase a semifinales de Libertadores: Cetré y Carrascal jugaron

La llave fue tan vibrante que solo se pudo definir por tiros desde el punto penal.

Redacción Deportes
26 de septiembre de 2025, 3:25 a. m.
Estudiantes vs. Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
Estudiantes vs. Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. | Foto: Getty Images

Un verdadero partidazo se vivió este jueves, 25 de septiembre, en el estadio Jorge Luis Hirschi de la ciudad de La Plata (Argentina). Estudiantes recibió a Flamengo, por la vuelta de cuartos de final de Copa Libertadores, con un global que iba 2-1 a favor del cuadro brasileño.

El pincha tenía la obligación de ganar, al menos por la mínima, para forzar los penales. Si apretaba más el acelerador, podría haber remontado la llave y dar un verdadero batacazo en la Copa Libertadores. Sin embargo, no fue así.

Sobre los 45+2′, Gastón Benedetti levantó en júbilo el estadio Hirschi con un soberbio golazo que le terminó dando la vuelta al continente. Al volante le quedó un balón en el área, y con una tremenda volea coló el esférico por el palo del portero rival, Agustín Rossi. Era 1-0 y con ese marcador se fueron al descanso.

Se divisaba una segunda parte emocionante, y así fue. Ninguno de los dos equipos dio su brazo a torcer, atacaron por todos los medios, con varias figuras; pero los porteros, las defensas y hasta balones desviados no dejaron que se moviera más el marcador.

Flamengo, con Jorge Carrascal, celebrando el triunfo sobre Estudiantes.
Flamengo, con Jorge Carrascal, celebrando el triunfo sobre Estudiantes. | Foto: Getty Images

En cuanto a los colombianos, Cetré ingresó en Estudiantes a los 66′ del segundo tiempo (por Arzamendia), mientras que en Flamengo le dieron ruedo a Carrascal, también desde el banco, a los 77′ de la segunda mitad (por De Arrascaeta).

Sin tiempo para más, el central del compromiso pitó el final y los equipos se tuvieron que ir a los tiros desde el punto blanco del penal.

Ambos conjuntos cobraron cuatro tandas, pero para Estudiantes fallaron Gastón Benedetti, el mismo que había empatado la serie, y Santiago Ascacibar. En contraste, Flamengo no falló ningún tiro y, por tanto, se impuso 4-2 en los penales. Cetré y Carrascal anotaron sus respectivos cobros.

Estudiantes se pincha, Flamengo sigue en carrera. Así las cosas, el Fla brasilero se enfrentará a Racing en las semifinales de la competencia. Quien gane se verá en la final ante el ganador de Liga de Quito y Palmeiras.

Datos generales del partido Estudiantes vs. Flamengo

  • Marcador final: Estudiantes 1 (2) - (2) 0 Flamengo (penales 2-4)
  • Fecha: 25 de septiembre de 2025 (vuelta de cuartos de final de Libertadores)
  • Estadio: Jorge Luis Hirschi (La Plata - Argentina)
  • Alineaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Agustín Gómez, Santiago Núñez, Facundo Santiago Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Gastón Benedetti, Tiago Palacios, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leonardo Rech Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorge Luiz Frello (Jorginho), Saúl Ñíguez, Gonzalo Plata, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino; Pedro. DT: Filipe Luís

