Deportes
Estudiantes y Flamengo definieron el pase a semifinales de Libertadores: Cetré y Carrascal jugaron
La llave fue tan vibrante que solo se pudo definir por tiros desde el punto penal.
Un verdadero partidazo se vivió este jueves, 25 de septiembre, en el estadio Jorge Luis Hirschi de la ciudad de La Plata (Argentina). Estudiantes recibió a Flamengo, por la vuelta de cuartos de final de Copa Libertadores, con un global que iba 2-1 a favor del cuadro brasileño.
El pincha tenía la obligación de ganar, al menos por la mínima, para forzar los penales. Si apretaba más el acelerador, podría haber remontado la llave y dar un verdadero batacazo en la Copa Libertadores. Sin embargo, no fue así.
Sobre los 45+2′, Gastón Benedetti levantó en júbilo el estadio Hirschi con un soberbio golazo que le terminó dando la vuelta al continente. Al volante le quedó un balón en el área, y con una tremenda volea coló el esférico por el palo del portero rival, Agustín Rossi. Era 1-0 y con ese marcador se fueron al descanso.
¡¡¡GOLAZO DE BENEDETTI SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO PARA QUE EL PINCHA SE PONGA 2-2 EN LA SERIE ANTE FLAMENGO!!!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025
Se divisaba una segunda parte emocionante, y así fue. Ninguno de los dos equipos dio su brazo a torcer, atacaron por todos los medios, con varias figuras; pero los porteros, las defensas y hasta balones desviados no dejaron que se moviera más el marcador.
En cuanto a los colombianos, Cetré ingresó en Estudiantes a los 66′ del segundo tiempo (por Arzamendia), mientras que en Flamengo le dieron ruedo a Carrascal, también desde el banco, a los 77′ de la segunda mitad (por De Arrascaeta).
Sin tiempo para más, el central del compromiso pitó el final y los equipos se tuvieron que ir a los tiros desde el punto blanco del penal.
Ambos conjuntos cobraron cuatro tandas, pero para Estudiantes fallaron Gastón Benedetti, el mismo que había empatado la serie, y Santiago Ascacibar. En contraste, Flamengo no falló ningún tiro y, por tanto, se impuso 4-2 en los penales. Cetré y Carrascal anotaron sus respectivos cobros.
Estudiantes se pincha, Flamengo sigue en carrera. Así las cosas, el Fla brasilero se enfrentará a Racing en las semifinales de la competencia. Quien gane se verá en la final ante el ganador de Liga de Quito y Palmeiras.
Datos generales del partido Estudiantes vs. Flamengo
- Marcador final: Estudiantes 1 (2) - (2) 0 Flamengo (penales 2-4)
- Fecha: 25 de septiembre de 2025 (vuelta de cuartos de final de Libertadores)
- Estadio: Jorge Luis Hirschi (La Plata - Argentina)
- Alineaciones:
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Agustín Gómez, Santiago Núñez, Facundo Santiago Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Gastón Benedetti, Tiago Palacios, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leonardo Rech Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorge Luiz Frello (Jorginho), Saúl Ñíguez, Gonzalo Plata, Giorgian De Arrascaeta, Samuel Lino; Pedro. DT: Filipe Luís