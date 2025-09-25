Magistral golazo de Estudiantes en Copa Libertadores: video de la acción ante Flamengo

Este jueves 25 de septiembre, en territorio argentino, Estudiantes de La Plata se enfrenta con Flamengo de Brasil por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

La etapa inicial estuvo muy entretenida, con un equipo argentino haciendo todo lo posible por marcar. Y bien, el tanto llegó al minuto 45+2. Gastón Benedetti apareció para marcar un verdadero golazo.

Al jugador le llegó la esférica por la banda izquierda, cerca del área chica, y de primera metió un tremendo zurdazo, que se clavó casi que en el ángulo de la portería rival. Estudiantes celebró a rabiar el gol.

El video del primer tanto de la escuadra argentina, como era de esperarse, no tardó en hacerse tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X.

¡¡¡GOLAZO DE BENEDETTI SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO PARA QUE EL PINCHA SE PONGA 2-2 EN LA SERIE ANTE FLAMENGO!!!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pLNWsnCLen — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025

Entre otras cosas de la Copa Libertadores de América, Liga de Quito de Ecuador venció de visitante 1 a 0 a Palmeiras de Brasil y se metió en las semifinales del torneo.

Liga de Quito alcanza por cuarta vez la fase semifinal de la Libertadores, tras las de 1975, 1976 y 2008, y revive los recuerdos del título que logró hace 17 años, el único para un equipo ecuatoriano.

¡UN PASOOOO MAAAÁS! 💪 ¡Nos vemos en semifinales! 🤩 pic.twitter.com/8YCLZc8bGR — LDU Oficial (@LDU_Oficial) September 26, 2025

El rey de copas de Ecuador se medirá el 22 de octubre en los 2.850 metros de altitud de Quito a Palmeiras, que por ser el mejor en la fase de grupos definirá la serie el 29 del mismo mes en São Paulo.

El verdão arrasó el miércoles a River Plate con un global de 5-2 y confirmó una hegemonía brasileña para la que Liga de Quito parece tener el antídoto, luego de eliminar también a Botafogo en octavos.

El duelo también será una pugna de dos billeteras muy dispares, con el plantel de Liga de Quito valorado en unos 20 millones de dólares y el de Palmeiras que supera los 200 millones de dólares y que tiene a Vitor Roque, el fichaje más caro en la historia del fútbol suramericano.

“Hay algunas cosas que la plata no compra”, declaró en rueda de prensa Tiago Nunes, entrenador brasileño de Liga, tras la victoria frente a São Paulo. “La plata no compra el corazón, el sueño que uno tiene; no hay plata en el mundo que pueda comprar eso”, agregó.

Liga de Quito se ilusiona con llegar a la gran final. La cosa no es sencilla, pero tampoco imposible.