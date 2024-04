Exclusiva: César Farías destapa en SEMANA si se queda o se va del América de Cali

Eso sí, la decisión final no la tiene César Farías; esta la tiene el máximo accionista de la institución, el señor Tulio Gómez, quien en una entrevista había señalado que “la no clasificación a cuadrangulares es causal de despido”.

Ante esto, César manifestó: “Uno entiende que digan en los malos resultados que es un mal entrenador, que no sabe de fútbol. Pero aquí, yo no fui el que eligió los jugadores. Estoy sorprendido. Yo no participo en eso... para pelear se necesitan dos y no estoy dispuesto a eso”.