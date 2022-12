Fifa retiró a varios árbitros de Qatar 2022, entre los que se encuentran dos que perjudicaron a Uruguay

Este viernes inician los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, certamen en el que los representantes suramericanos con posibilidades de llegar a la final con Argentina y Brasil, selecciones que se podrían encontrar en semifinales.

Al inicio del campeonato hubo cuatro combinados del continente, pero dos no pasaron de la fase de grupos.

Se trata de Ecuador y Uruguay, esta última entre polémicas y hasta con una investigación. Los charrúas no avanzaron a los octavos de final porque marcaron menos goles que Corea del Sur en la fase de grupos, pues ambas selecciones sumaban cuatro puntos y tenían cero en la diferencia de gol, pero los asiáticos anotaron cuatro veces y los suramericanos solo dos, confirmándose así al segundo clasificado del grupo H.

En la última fecha de la fase de grupos, los surcoreanos vencieron 2-1 a Portugal para quedarse así con el segundo puesto por debajo de los europeos. En el otro juego, Uruguay consiguió su única victoria ante Ghana, pero le faltó un gol para desbancar al seleccionado asiático.

Ese partido fue arbitrado por alemán Daniel Siebert, quien generó polémica y la rabia de los uruguayos. El juez central se retiró del campo entre alegatos, porque no quiso analizar en el VAR un posible penalti a favor de Uruguay sobre el final del compromiso, que pudo significar la clasificación de Uruguay.

Después de su polémica presentación, este domingo se conoció que Siebert entró en la lista de 16 árbitros que terminaron su camino en el Mundial de Qatar 2022. La Fifa anunció el grupo de colegiados que no harán parte en lo que resta del campeonato mundialista, recortando también a 30 asistentes y cinco encargados del VAR.

En la lista de árbitros que no siguen en la Copa del Mundo también está iraní Alireza Faghani, quien también perjudicó a Uruguay porque en el partido contra Portugal dio una pena máxima a favor de los europeo por una mano de José María Giménez, acción que no debió ser justificada de esa manera, según lo confirmado por el Departamento de Arbitraje Fifa.

Faghani aprovechó para enviar un mensaje por medio de su cuenta de Instagram, en el que se disculpó “por no poder hacer que sucedan cosas buenas para el arbitraje de Irán como la última vez”.

“Dado el estado del país en los últimos días, he intentado lo mejor posible para centrarme en los partidos, pero desafortunadamente las cosas no han salido como debían. Pero ‘todo final es un nuevo comienzo’ siempre ten un buen final, si no está bien, ‘no es el final’ así que sigue adelante”, escribió en la red social.

Investigación contra Uruguay

La Fifa anunció este lunes la apertura de expedientes disciplinarios contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y cuatro jugadores de la Celeste (José Giménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera, Diego Godín) por los incidentes del final del partido contra Ghana que supuso la eliminación de Uruguay del Mundial.

El pasado viernes -2 de diciembre-, Uruguay se impuso 2-0 a Ghana, pero ese triunfo no evitó su adiós del torneo en la fase de grupos, tras esa tercera y última fecha.

Al término del encuentro varios jugadores protagonizaron airadas protestas contra los responsables del arbitraje, acompañadas de diversos incidentes, que motivan ahora esta medida del Comité Disciplinario de la Fifa, que abre la puerta así a eventuales sanciones.

“El Comité Disciplinario de la Fifa ha abierto expedientes contra la Asociación Uruguaya de Fútbol por potenciales violaciones de los artículos 11 (comportamiento ofensivo y violaciones de los principales del juego limpio), 12 (mala conducta de jugadores y responsables) y 13 (discriminación) del Código Disciplinario de la Fifa en relación con incidentes durante el partido entre Ghana y Uruguay de la Copa Mundial FIFA, que tuvo lugar el 2 de diciembre”, explicó el máximo ente del fútbol.

“Se abrieron expedientes separados contra los jugadores uruguayos José María Giménez, Edinson Cavani, Fernando Muslera y Diego Godín por potenciales violaciones de los artículos 11 y 12 del Código Disciplinario de la FIFA en relación con los incidentes que ocurrieron en el final de dicho partido”, añade la notificación.