Fifa ruega por el cese de hostilidades y la paz entre Rusia y Ucrania

“La Fifa condena el uso de la fuerza por parte de Rusia en Ucrania y cualquier tipo de violencia para resolver conflictos”, inicia el comunicado de la máxima entidad del fútbol después de la reunión celebrada por videoconferencia.

Es que el mundo del fútbol no es ajeno al conflicto entre estos dos países. En Sudamérica, colombianos como Brayan Riascos, en el Metalist Kharkiv, o Gilmar Bolívar, del Karpaty Halych, buscan regresar a Colombia al lado de su familia sanos y salvos. “Se han escuchado varias bombas, se han venido presentando varios conflictos. Me pone bastante nervioso y me toca estar a la expectativa y alerta”, declaró Bolívar desde Leópolis en Ucrania.

En Brasil esperan por Tobías Vinícius, Dentinho, Maycon, Fernando, Moraes, Marlon, Vitão, Ismaily, Dodo, Marcos Antonio, Alan Patrick, David Neres, Tete y Pedrinho, quienes juegan en el Shakhtar Donetsk. También por Vitinho en el Dinamo Kiev. “La situación es desesperada. Les pido que divulguen este video para que llegue al Gobierno. Las fronteras están cerradas, los bancos, no hay combustible, no habrá comida, no habrá dinero. Estamos reunidos esperando un plan para salir de Ucrania”, expresaron en un video.

Cuatro son los argentinos que juegan en la Liga Premier de Ucrania: Claudio Spinelli, en Oleksandria; Fabricio Alvarenga, del club Rukh Lviv; Gerónimo Poblete juega con Metalist Kharkiv, y Francisco Di Franco milita en el SK Dnipro-1. Este último le dijo a TyC Sports el drama que vive en Dnipro: “Me desperté a la madrugada por una bomba”, le dijo el ex-Boca al canal de deportes argentino.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2 — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022

Después de aprobar la agenda del 72.º en el congreso de la Fifa, que tendrá lugar en Doha, Catar, el 31 de marzo de 2022, presentar el informe anual de los estados financieros de 2021, informar sobre los preparativos que se están realizando para la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022 y la Copa Mundial Femenina de la Fifa Australia y Nueva Zelanda 2023™ y el presupuesto de 2023, la entidad pidió el cese de hostilidades entre Rusia y Ucrania.

“La violencia nunca es una solución y la Fifa pide a todas las partes que restablezcan la paz a través de un diálogo constructivo. La Fifa también sigue expresando su solidaridad con las personas afectadas por este conflicto”, dice la misiva oficial.

La Fifa contestó a Polonia, Suecia y República Checa, que pidieron no jugar los partidos de las eliminatorias europeas programadas para el jueves 24 de marzo. “Con respecto a los asuntos futbolísticos tanto en Ucrania como en Rusia, la Fifa continuará monitoreando la situación y las actualizaciones en relación con las próximas eliminatorias de la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022 y se comunicarán a su debido tiempo”, aclararon.

La entidad ha sido presionada por jugadores, federaciones y clubes a tomar una decisión inmediata sobre la sede de la final de la Champions League en San Petersburgo, casa del Zenit, de Wílmar Barrios, el próximo 28 de mayo de 2022.

“Tras la evolución de la situación entre Rusia y Ucrania, el presidente de la Uefa ha convocado una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo para las 10:00 CET del viernes 25 de febrero, con el fin de evaluar la situación y tomar todas las decisiones necesarias”, dijeron a través de redes sociales y agregan.

“La Uefa comparte la importante preocupación de la comunidad internacional por la situación de seguridad que se desarrolla en Europa y condena enérgicamente la actual invasión militar rusa en Ucrania”, aseguró el ente en un comunicado.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA. Siga el minuto a minuto de lo que está ocurriendo.