Video | Futbolistas brasileños del Dinamo Kiev y Shakhtar Donetsk piden ayuda para salir de Ucrania

Los futbolistas brasileños que juegan en clubes de Ucrania pidieron este jueves al gobierno de su país que los ayude a evacuar tras la invasión rusa, en un video en el que aparecen confinados junto a sus familias en un hotel de Kiev.

“Estamos en un hotel debido a toda esta situación. (...) Pedimos el apoyo del gobierno de Brasil, que pueda ayudarnos, y a ustedes para que este video alcance al mayor número posible de espectadores”, dijo el defensa Marlon, de 26 años, uno de los trece jugadores brasileños del Shakhtar Donetsk, participante frecuente en la Liga de Campeones de Europa.

Uno de los trece futbolistas nacidos en Brasil, el atacante Junior Moraes, es nacionalizado ucraniano. En el video publicado en Instagram aparecen varios jugadores de pie en el salón de un hotel, entre ellos el atacante David Neres, fichado recientemente por el Shakhtar proveniente del Ajax de Ámsterdam, y Vitinho, del Dynamo de Kiev.

También sale el centrocampista uruguayo Carlos de Pena, del Dynamo. Delante de ellos, varias de sus esposas y dos niños aparecen mirando a cámara, sentados en un sofá. “Estamos sintiéndonos un poco abandonados, no sabemos qué hacer. Salimos de casa corriendo con una muda de ropa, no sabremos si tendremos comida, por eso queríamos apelar a la ayuda”, dice una de ellas.

La embajada de Brasil en Ucrania informó en un comunicado que “permanece abierta” para asegurar la “protección de unos 500 nacionales”, a quienes pidió que se “mantengan en contacto diario” con sus oficinas.

Vladimir Putin dio inicio este jueves a una invasión de Ucrania, con bombardeos e incursiones terrestres de las tropas rusas en varios puntos del país, incluso cerca de la capital Kiev. Según las autoridades ucranianas, los ataques ya han causado decenas de muertos.

Originario de Donetsk (en la región de Donbass, epicentro del conflicto), el Shakhtar fue 13 veces campeón ucraniano en los últimos 20 años. En 2014 se mudó a Kiev, cuando iniciaron los enfrentamientos entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrusos del este. Ese mismo año fue bombardeado el Donbass Arena, su moderno estadio que acogió partidos de la Eurocopa en 2012.

También hay colombianos

Gilmar Aldair Bolívar del Karpaty y Brayan Riascos del Metalist Járkov son dos de los colombianos que se encuentran jugando en el fútbol de Ucrania y ahora buscan opciones para huir de la complicada situación que vive el país fronterizo con Rusia.

“Entiendo que Rusia le está reclamando algo a Ucrania. Se están llevando a cabo cosas del pasado y por lo general han estado en conflicto. Rusia es uno de los países más poderosos y Putin tiene 100.000 soldados a disposición y esa es una declaración directa de guerra”, declaró Bolivar en entrevista con SEMANA TV.

“Es bastante preocupante, no nos vamos a mentir. Mi familia, mi gente está bastante preocupada, porque estoy directamente en este territorio donde suceden las cosas. Lo que se escucha me pone nervioso, pero tampoco me afecta directamente, porque sucede es en Kiev, pero prendo las noticias para estar informado y es tensionante”, señaló antes de la invasión de militares rusos a territorio ucraniano.

Gilmar Bolívar, jugador del l Karpaty Halych de Ucrania vive la tensión entre ese país y Rusia. - Foto: Foto del Karpaty Halych

Gilmar contó que actualmente vive “en un apartamento pequeño, tiene lo básico. Vivo solo, voy y salgo de entrenar solo. Algunos amigos son ucranianos. Hasta el año pasado tuve amigos argentinos y un amigo colombiano, pero no regresó Duván Balceiro, por temas futbolísticos”.

En el Karpaty firmó “por tres temporadas, pero la idea es estar en un equipo de una división más alta, en primera. Esto es un trampolín para crecer como jugador, futbolísticamente y a nivel personal”.

Este jueves, Bolívar hizo un llamado a la Cancillería para que le ayuden a regresar al país y estar a salvo junto a su familia, mientras se resuelve el conflicto entre ambos países que ya obligó a decretar como suspendido el fútbol en Ucrania.

Con información de la AFP.

