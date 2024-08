Filtran a tres jugadores que serían convocados por Néstor Lorenzo para enfrentar a Perú y Argentina por eliminatorias

Lista de convocados de Perú para enfrentar a Colombia

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar, PER), Diego Romero (Universitario, PER).

Defensas: Anderson Santamaría (Santos Laguna, MEX), Alexander Callens (AEK Athenas, GRE), Aldo Corzo (Universitario de Deportes), Luis Abram (Atlanta United, USA), Miguel Trauco (Criciuma E.C, BRA), Marcos López (Feyenoord, NED), Carlos Zambrano (Alianza Lima, PER), Miguel Araujo (Portland Timbers), Renzo Garcés (Alianza Lima, PER).

Mediocampistas: Wilder Cartagena (Orlando City, USA), Jesús Castillo (Gil Vicente, POR), Oliver Sonne (Silkeborg IF, DEN), Sergio Peña (Malmo, SWE), Piero Quispe (Pumas, MEX), Renato Tapia (Leganés, (ESP), Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Jean Pierre Archimbaud (Melgar, PER), Andy Polo (Universitario, PER), Jorge Murrugarra (Universitario, PER).