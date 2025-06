Revelan si Ramón Jesurún va a despedir a Néstor Lorenzo de la Selección Colombia

Además de no poder obtener la victoria, la Selección Colombia jugó un feo partido, al punto de aburrir y desesperar a muchos hinchas. Tras el duelo ante los incas, justo en el momento de irse al camerino, los jugadores fueron silbados.

Carlos Antonio Vélez aseguró, sin rodeos, que Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), no va a “echar” a Néstor Lorenzo de la Selección Colombia de Mayores.

“Si yo fuera él, hoy (viernes 6 de junio) presentaba dimisión, pero él no va a renunciar y Ramón (Jesurún) no lo va a echar. Lo que yo sí creo y lo repito es que a mí me gustaría tener para el Mundial un técnico de caché”, manifestó Carlos Antonio Vélez.