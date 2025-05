Filtran inminente acuerdo entre Luis Díaz y Barcelona, pero un detalle perjudicaría al jugador

No obstante, añadió un detalle que perjudicaría al jugador: “El problema radica en que no lo pueden inscribir, por ahora”. Inmediatamente, el periodista Albert Lesan profundizó: “Claro. Es que Barcelona no está en el ‘uno-uno’. De momento tiene que presentar las cuentas, con los palcos VIP vendidos, LaLiga le tiene que decir que sí, y luego garantizarle al jugador la inscripción. Que esto no ocurra, y viendo lo que pasó con Dani Olmo, ¿Qué jugador se va a atrever a venir al Barcelona?”.