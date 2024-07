Filtran video de James, Luis Díaz y Daniel Muñoz en banderazo de hinchas de la Selección Colombia; esto estaban haciendo

Palabras de Néstor Lorenzo antes del duelo vs. Uruguay

Un duelo cortado. “No me preocupa nada, creo que el entrenador no debe contrarrestar las faltas, creo que el que tiene que controlar el juego es el juez, cuando la falta empieza a ser táctica, no me preocupa eso, sé como se juega en Sudamérica y estamos acostumbrados, no puedo preparar a mi equipo para contrarrestar esto, no hay forma”.