Fixture completo del Mundial de Catar 2022: partidos y horarios de todos los partidos

De la mano del colombiano Luis Fernando Suárez, la Selección de Costa Rica alcanzó el último cupo a la fase de grupos del Mundial de Catar 2022, evento que se llevará a cabo entre noviembre y diciembre del presente año, más específicamente entre el 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Los últimos cupos lo obtuvieron las selecciones de Costa Rica, Australia y Gales en el repechaje. Ya con los 32 equipos instalados en los ocho grupos de la competencia, ahora sí, se espera nada más que lleguen las fechas cercanas para vivir otra fiesta mundial del fútbol.

Desde este 14 de junio, ya solo quedan 160 días para que el balón ruede en la búsqueda de un nuevo campeonato para la Selección de Francia o la consagración de un nuevo monarca a nivel mundial, donde la Selección Argentina, de Brasil, o Alemania son grandes favoritos al título.

Ya con todas las selecciones sembradas en sus respectivos grupos, el fixture completo de la competencia ha terminado de encajar y para Colombia, las horas en las que se podrán ver los partidos serán: 05.00 a.m., 08.00 a.m., 10.00 a.m., 11.00 a.m. y 2.00 p.m.

📢 ¡Atención! Ya conocemos a los 32 equipos clasificados para #Qatar2022. ¡La Copa Mundial de la FIFA está MUY cerca! pic.twitter.com/YV6GQULaSt — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 14, 2022

Octavos de Final

Sábado 3 de diciembre

10.00 a.m. 1A vs 2B (49)

2.00 p.m. 1C vs 2D (50)

Domingo 4 de diciembre

10.00 a.m. 1D vs 2C (52)

2:00 p.m. 1B vs 2A (51)

Lunes 5 de diciembre

10.00 a.m. 1E vs 2F (53)

2:00 p.m. 1G vs 2H (54)

Martes 6 de diciembre

10.00 a.m. 1F vs 2E (55)

2:00 p.m. 1H vs 2G (56)

La FIFA publicó una emotiva imagen con las 32 selecciones que harán parte de la cita orbital - Foto: @fifaworldcup_es

Cuartos de Final

Viernes 9 de diciembre:

10.00 a.m. G53 vs G54 (58)

2:00 p.m. G49 vs G50 (57)

Sábado 10 de diciembre

10.00 a.m. G55 vs G56 (60)

2.00 p.m. G51 vs G52 (59)

Semifinal

Martes 13 de diciembre

2.00 p.m. G57 vs G58 (61)

Miércoles 14 de diciembre

2.00 p.m. G59 vs G60 (62)

Tercer puesto

Sábado 17 de diciembre

10.00 a.m. - Khalifa Internacional Stadium

Final

Domingo 18 de diciembre

10.00 a.m. - Lusail Stadium

Fase de grupos - Catar 2022

Grupo A: Catar, Ecuador, Senegal y Países Bajos.

Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales.

Grupo C: Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia.

Grupo D: Francia, Australia, Dinamarca y Túnez.

Grupo E: España, Costa Rica, Alemania y Japón.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia.

Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza y Camerún.

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur.

Principales fechas para el Mundial de Catar 2022

- El pitazo inicial de la competición tendrá lugar en el estadio de Lusail el lunes 21 de noviembre a las 5:00 a. m. (hora de Colombia) con el partido entre Senegal y Países Bajos.

El anfitrión, Catar, debutará ese mismo día a las 11:00 a. m. (hora de Colombia) contra Ecuador.

Seguirá un mes de competición hasta la final, el domingo 18 de diciembre, disputada en el estado de Lusail, a 15 kilómetros del norte de la capital Doha.

Calendario de la competición

- Del lunes 21 al jueves 24 de noviembre: primera jornada de la fase de grupos.

- Del viernes 25 al lunes 28 de noviembre: segunda jornada de la fase de grupos.

- Del martes 29 de noviembre al viernes 2 de diciembre: tercera jornada de la fase de grupos.

- Del sábado 3 al martes 6 de diciembre: octavos de final.

🗓️ ¡OFICIAL! La FIFA publicó el calendario de la Copa Mundial de Catar 2022 con días, horarios y sedes de todos los partidos.



▪️ Inaugural: 🇸🇳 🆚 🇳🇱

21/11 - Al Thumama Stadium.



▪️ Final: 18/12 - Lusail Stadium.



😴 Habrá 6 jornadas de descanso.



El cronograma completo 👇 pic.twitter.com/RS8wJ9ihdI — Samuel Vargas (@SVargasOK) April 1, 2022

- Viernes 9 y sábado 10 de diciembre: cuartos de final.

- Martes 13 y miércoles 14 de diciembre: semifinales 2:00 p. m. (hora de Colombia).

- Sábado 17 de diciembre: partido por la tercera plaza 10:00 a. m. (hora de Colombia).

- Domingo 18 de diciembre: final de la Copa del Mundo 10:00 a. m. (hora de Colombia).