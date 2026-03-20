¿Qué es South Pars? La joya de gas que Israel atacó y que podría desatar una crisis mundial

Recientemente, Israel ha realizado una serie de ataques contra Irán en el marco de la guerra iniciada el 28 de febrero. Uno de los objetivos fue el yacimiento de gas South Pars, una de las principales infraestructuras energéticas iraníes.

La ofensiva provocó una respuesta inmediata de Teherán, que atacó instalaciones energéticas clave en países del Golfo. Esta escalada disparó los precios del petróleo y llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a advertir que podría “volar por los aires” South Pars si Irán no detiene sus acciones.

En medio de esta tensión surge una pregunta clave: ¿qué es South Pars y por qué es tan importante a nivel mundial?

Este yacimiento forma parte de la mayor reserva de gas natural del planeta. Irán lo comparte con Qatar, país que denomina su porción como North Dome. Se estima que el campo conjunto alberga cerca del 20 % de las reservas mundiales de gas, equivalentes a unos 1.800 billones de pies cúbicos de gas recuperable.

South Pars, yacimiento de gas más grande del mundo. Foto: Anadolu via Getty Images

Su magnitud es tal que, en teoría, podría abastecer la demanda global de gas durante aproximadamente 13 años.

La importancia de este yacimiento no radica exclusivamente en la parte iraní. Los ataques también han afectado el sector que corresponde a Qatar, uno de los principales exportadores de gas natural licuado del mundo y el segundo a nivel global.

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Otro factor es el cierre del estrecho de Ormuz, una vía clave por la que transita una parte significativa del comercio mundial de gas y petróleo. La interrupción de este paso ha limitado gravemente las exportaciones energéticas desde el Golfo, reduciendo la oferta disponible en el mercado internacional.

En conjunto, estos factores han provocado una pérdida importante de suministro de gas a nivel global, incrementando la presión sobre los precios y generando preocupación por la seguridad energética en distintas regiones del mundo.

El yacimiento se encuentra ubicado en alta mar en el Golfo Pérsico. Foto: Getty Images

A este escenario se suma que Qatar estima que su capacidad de exportación de gas natural licuado se ha reducido en un 17 %, tras los recientes ataques contra su principal planta de producción en Ras Laffan.

En el plano político, Donald Trump pidió a Israel que detenga los ataques contra infraestructuras energéticas iraníes, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que se “atendría” a esta solicitud.

Sin embargo, el mandatario estadounidense también advirtió que podría destruir “la totalidad del yacimiento” de South Pars si Teherán continúa con sus ofensivas, elevando aún más la tensión en una región clave para el suministro energético global.

*Con información de AFP.