Deportes

Flamengo vs. Racing: hora exacta y canal de la primera semifinal de la Copa Libertadores

Un cruce entre dos poderosos del continente tendrá su primer partido en Río de Janeiro. El colombiano Jorge Carrascal entraría en acción.

22 de octubre de 2025, 1:16 a. m.