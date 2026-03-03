Ganador del Brasileirão y la Copa Libertadores en 2025, Filipe Luís fue destituido como entrenador del Flamengo, tras un mal inicio de temporada en el que perdió la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Brasil.

El equipo de Rio de Janeiro anunció su decisión en la madrugada del martes, apenas unas horas después de haber ganado por goleada de 8-0 ante el Madureira en la vuelta de las semifinales del Campeonato Carioca para avanzar a la final.

“A partir de este martes, Filipe Luís dejará de dirigir el equipo profesional”, informó el club rubro-negro en una nota oficial, en la que agradeció al exfutbolista “todo lo logrado y compartido en esta trayectoria”.

Según medios locales, la noticia tomó por sorpresa a Filipe Luís, de 40 años. Junto a él dejan el club el asistente técnico Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares.

¿Por qué despidieron a Filipe Luís?

Lo que ha acabado condenando a Filipe Luís ha sido la pérdida de los dos primeros torneos a los que aspiraba el Mengão: la Supercopa brasileña ante el Corinthians (por 2-0) y también la Recopa Sudamericana al caer 2-3 en el Maracaná frente al modesto Lanús, después de haber sido derrotado 1-0 por los argentinos en el partido de ida.

En diciembre, el club y Filipe Luís llegaron a un acuerdo para renovar el contrato del entrenador “hasta diciembre de 2027”, después de semanas de incerteza por la falta de acuerdo en las condiciones salariales.

Filipe Luís jugó en el Flamengo de 2019 a 2023, cuando puso fin a su carrera deportiva.

Luego debutó como DT en el banquillo del club de sus amores en septiembre de 2024, al tomar el lugar del exseleccionador brasileño Tite.

Lo que inicialmente era un interinato, se convirtió en una etapa memorable. Ganó la Copa de Brasil pocos meses después de asumir la dirección del Flamengo y en 2025 levantó cuatro títulos: Supercopa de Brasil, Campeonato Carioca, Brasileirão y Copa Libertadores.

Pero las cosas fueron muy distintas en el arranque de 2026. El Mengão perdió dos títulos que estaban en la cuenta de sus hinchas y no termina de convencer sobre el terreno de juego, a pesar de fichajes multimillonarios como el de Lucas Paquetá.

Filipe Luís levantando el título de la Copa Libertadores 2025. Foto: Getty Images

Leonardo Jardim, el reemplazo

Apenas unas horas después de haber comunicado la salida de Filipe Luís, la dirigencia de Flamengo ya le tiene casi listo a su reemplazo.

Leonardo Jardim, entrenador portugués que dirigió a Cruzeiro, está en negociaciones para asumir las riendas y tener bajo sus órdenes al colombiano Jorge Carrascal.

“Flamengo avanza en las negociaciones para nombrar a Leonardo Jardim como su nuevo entrenador. Las negociaciones están en marcha tras la decisión del club de separarse de Filipe Luís”, informó el periodista Fabrizio Romano.

*Con información de la AFP.