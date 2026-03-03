Deportes

Flamengo despidió a Filipe Luís y ya le tiene reemplazo: confirman el nuevo técnico que llegaría

El vigente campeón de la Copa Libertadores dio un ‘timonazo’ que nadie se esperaba en Brasil.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

3 de marzo de 2026, 8:30 a. m.
Filipe Luís dándole instrucciones al colombiano Jorge Carrascal.
Filipe Luís dándole instrucciones al colombiano Jorge Carrascal. Foto: AFP

Ganador del Brasileirão y la Copa Libertadores en 2025, Filipe Luís fue destituido como entrenador del Flamengo, tras un mal inicio de temporada en el que perdió la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Brasil.

El equipo de Rio de Janeiro anunció su decisión en la madrugada del martes, apenas unas horas después de haber ganado por goleada de 8-0 ante el Madureira en la vuelta de las semifinales del Campeonato Carioca para avanzar a la final.

Confirmado: River Plate tiene nuevo director técnico y llega desde Europa por dos años

“A partir de este martes, Filipe Luís dejará de dirigir el equipo profesional”, informó el club rubro-negro en una nota oficial, en la que agradeció al exfutbolista “todo lo logrado y compartido en esta trayectoria”.

Según medios locales, la noticia tomó por sorpresa a Filipe Luís, de 40 años. Junto a él dejan el club el asistente técnico Ivan Palanco y el preparador físico Diogo Linhares.

Vehículos

Motores, alerones, combustible y potencia: conozca todos los cambios que tendrán los carros de Fórmula 1 para esta temporada

Deportes

Cristiano Ronaldo habría tomado medidas drásticas tras el ataque de Irán en Arabia Saudita

Deportes

Informe oficial revela qué le dijo Franco Mastantuono al árbitro: por esto fue su expulsión

Deportes

Fichaje de lujo es oficial y sacude el fútbol colombiano: llega directo de la Premier League

Deportes

Nacional vs. Millonarios tendrá narrador inédito: ESPN confirmó los elegidos para la transmisión

Deportes

Confirmado: River Plate tiene nuevo director técnico y llega desde Europa por dos años

Deportes

Barcelona vs. Atlético de Madrid: qué canal transmite la semifinal (vuelta) de la Copa del Rey

Deportes

Lanús da Maracanazo a Flamengo y se queda con la Recopa Sudamericana; histórico partido

Deportes

Lanús frena en seco a Flamengo en la ida de la Recopa Sudamericana: gol definitivo en un partidazo

Deportes

Golazo de Jorge Carrascal sin dejarla caer: sacó la magia y se inventó una espectacular volea

¿Por qué despidieron a Filipe Luís?

Lo que ha acabado condenando a Filipe Luís ha sido la pérdida de los dos primeros torneos a los que aspiraba el Mengão: la Supercopa brasileña ante el Corinthians (por 2-0) y también la Recopa Sudamericana al caer 2-3 en el Maracaná frente al modesto Lanús, después de haber sido derrotado 1-0 por los argentinos en el partido de ida.

En diciembre, el club y Filipe Luís llegaron a un acuerdo para renovar el contrato del entrenador “hasta diciembre de 2027”, después de semanas de incerteza por la falta de acuerdo en las condiciones salariales.

Filipe Luís jugó en el Flamengo de 2019 a 2023, cuando puso fin a su carrera deportiva.

Fichaje de lujo es oficial y sacude el fútbol colombiano: llega directo de la Premier League

Luego debutó como DT en el banquillo del club de sus amores en septiembre de 2024, al tomar el lugar del exseleccionador brasileño Tite.

Lo que inicialmente era un interinato, se convirtió en una etapa memorable. Ganó la Copa de Brasil pocos meses después de asumir la dirección del Flamengo y en 2025 levantó cuatro títulos: Supercopa de Brasil, Campeonato Carioca, Brasileirão y Copa Libertadores.

Pero las cosas fueron muy distintas en el arranque de 2026. El Mengão perdió dos títulos que estaban en la cuenta de sus hinchas y no termina de convencer sobre el terreno de juego, a pesar de fichajes multimillonarios como el de Lucas Paquetá.

LIMA, PERU - NOVEMBER 29: Filipe Luis, Head Coach of Flamengo, celebrates with the trophy after winning the 2025 Copa CONMEBOL Libertadores Final match between Palmeiras and Flamengo at Estadio Monumental on November 29, 2025 in Lima, Peru. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)
Filipe Luís levantando el título de la Copa Libertadores 2025. Foto: Getty Images

Leonardo Jardim, el reemplazo

Apenas unas horas después de haber comunicado la salida de Filipe Luís, la dirigencia de Flamengo ya le tiene casi listo a su reemplazo.

Leonardo Jardim, entrenador portugués que dirigió a Cruzeiro, está en negociaciones para asumir las riendas y tener bajo sus órdenes al colombiano Jorge Carrascal.

Flamengo avanza en las negociaciones para nombrar a Leonardo Jardim como su nuevo entrenador. Las negociaciones están en marcha tras la decisión del club de separarse de Filipe Luís”, informó el periodista Fabrizio Romano.

*Con información de la AFP.

Más de Deportes

El Ford RB22 del Red Bull Oracle Racing en las pruebas de la F1 en Bahrain.

Motores, alerones, combustible y potencia: conozca todos los cambios que tendrán los carros de Fórmula 1 para esta temporada

Cristiano Ronaldo no es ajeno a la situación que se vive en Medio Oriente.

Cristiano Ronaldo habría tomado medidas drásticas tras el ataque de Irán en Arabia Saudita

MADRID, SPAIN - MARCH 02: Franco Mastantuono of Real Madrid discusses with referee Alejandro Mu�iz Ruiz after being shown the red card during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Getafe CF at Estadio Santiago Bernabeu on March 02, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images) (Photo by ANGEL MARTINEZ / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Informe oficial revela qué le dijo Franco Mastantuono al árbitro: por esto fue su expulsión

SHANGHAI, CHINA - JULY 20: Ian Carlo Poveda-Ocampo #83 of Manchester City drives the ball during the Premier League Asia Trophy final match between Manchester City and Wolverhampton Wanderers at Hongkou Football Stadium on July 20, 2019 in Shanghai, China. (Photo by Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images)

Fichaje de lujo es oficial y sacude el fútbol colombiano: llega directo de la Premier League

ESPN hará presencia en el Atanasio Girardot para transmitir Atlético Nacional vs. Millonarios.

Nacional vs. Millonarios tendrá narrador inédito: ESPN confirmó los elegidos para la transmisión

ROSARIO, ARGENTINA - FEBRUARY 1: Juan Fernando Quintero of River Plate warms up before a Torneo Apertura Mercado Libre 2026 match between Rosario Central and River Plate at Estadio Gigante de Arroyito on February 1, 2026 in Rosario, Argentina. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

Confirmado: River Plate tiene nuevo director técnico y llega desde Europa por dos años

Raphinha Dias plays during the match between FC Barcelona and Club Atletico de Madrid, corresponding to week 19 of LaLiga EA Sports, at the Spotify Camp Nou in Barcelona, Spain, on December 2, 2025. (Photo by Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images)

Barcelona vs. Atlético de Madrid: qué canal transmite la semifinal (vuelta) de la Copa del Rey

Atlético Nacional vs. Millonarios se enfrentarán en la fase preliminar de la Copa Sudamericana.

Inteligencia artificial predice quién clasificará entre Nacional y Millonarios; dio el marcador

Vinícius reacciona a una decisión arbitral en el partido de Real Madrid - Getafe por la fecha 26 de LaLiga.

Tabla de posiciones tras la derrota del Real Madrid: Barcelona se escapa en la liga española

Noticias Destacadas