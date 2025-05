Fórmula 1: Figuras colombianas del entretenimiento y del fútbol causaron sensación en el Gran Premio de Mónaco

El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 no solo reunió a los mejores pilotos del mundo y a las escuderías más prestigiosas del automovilismo, sino que también se convirtió en una pasarela de celebridades internacionales.

La estrella de Modern Family no solo captó la atención de los fanáticos y medios presentes, sino que también provocó revuelo entre las celebridades invitadas al exclusivo evento, incluido un exfutbolista internacional que no dudó en acercarse para pedirle una foto.