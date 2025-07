La escudería austríaca ha hecho correr ríos de tinta en los últimos tiempos pero no por su rendimiento en el asfalto o un nuevo récord de su cuádruple vigente campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen.

La salida del equipo de Horner, que dirigía el equipo desde su debut en la F1 en 2005, ha sido todo un sismo en el ‘paddock’, que no esperaba una medida tan drástica, sobre todo en mitad de una temporada.

“Son cosas que pueden ocurrir, pero hay que ir hacia adelante. Mirar hacia atrás no nos hará ir más rápido. He trabajado en el simulador desde el anuncio y he tenido varias reuniones con Laurent. ¡Él ha estado muy ocupado en las dos últimas semanas!”, declaró Verstappen el jueves a los periodistas.