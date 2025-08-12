Fórmula 1: se revela la cláusula que pondría en peligro la continuidad de Lewis Hamilton en Ferrari

Lewis Hamilton, una de las máximas figuras de la Fórmula 1 mantiene en vilo al mundo del automovilismo mundial. El siete veces campeón del mundo declaró tras el Gran Premio de Hungría que se siente inútil y que la escuadra italiana deberá cambiar de piloto para tener un mejor desempeño.

A pesar de las declaraciones del piloto, el contrato lo une hasta el 2027 con la escuadra de Maranello, por lo cual en caso de que se busque un cambio de pilotos se tendría que dar una compensación económica que beneficiaría al británico.

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, conduce durante la primera sesión de prácticas para el Gran Premio de Mónaco de Fórmula Uno. | Foto: AFP

Los principales medios que cubren la Fórmula 1 señalan que cuando se realizó el contrato entre Hamilton y Ferrari se incluyó una cláusula secreta en la cual se especifica que tendrá que ser el piloto el que dé el primer paso para abandonar la escuadra, no podrá ser expulsado por su rendimiento sin cumplir con el pago de lo más de 30 millones de dólares que gana por cada año de servicio.

Desde la finalización del Gran Premio de Hungría se especuló con un sinfín de nombres que podrían remplazar a Hamilton en el asiento de Ferrari, sin embargo, con la revelación de esta nueva cláusula no se podría dar de una manera tan fácil.

Primer parte de la temporada

Durante la primera parte del año, Hamilton solo ha logrado una victoria en una de las clasificaciones para la carrera sprint, a pesar de que su compañero de escuadra Charles Leclerc ha mostrado el potencial del auto italiano en varios de los grandes premios.

Hamilton ha terminado las carreras con gran frustración, en las primeras el británico le pedía a su equipo mayor concentración para tener un monoplaza con mejor ritmo, sin embargo, en las últimas pruebas el piloto ha confesado que no cuenta con el mismo nivel de años atrás.

El piloto británico Lewis Hamilton. | Foto: Getty Images

El próximo 31 de agosto se retomará la competencia de la máxima categoría del automovilismo, se espera que tras el parate de verano los automóviles lleguen con mejoras que puedan generar variantes en la segunda mitad del año.