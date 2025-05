Fuertes declaraciones de Justin Thomas dan inicio al campeonato de la PGA

El bicampeón del PGA Championship, Justin Thomas , ha encendido el debate sobre la planificación del calendario profesional de golf, al manifestar su inconformidad con la manera en que se está estructurando la temporada 2025. Tras finalizar empatado en el segundo lugar (T2) del Truist Championship , el exnúmero uno del mundo no dudó en expresar su molestia respecto al poco tiempo de preparación entre los torneos de alto nivel.

En declaraciones posteriores al torneo, Thomas fue enfático: “Jugar la semana después del US Open en Oakmont va a ser realmente difícil”. Aunque ambos torneos se disputan en Estados Unidos —el US Open en Florida y el PGA Championship en Filadelfia—, el problema no radica tanto en el desplazamiento, sino en la falta de tiempo de descanso y preparación entre una competencia y otra.