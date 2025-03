Gallardo quedó complacido con el debut de Kevin Castaño en el empate de River Plate ante Rosario Central

“Todavía no lo pudimos tener mucho, porque apenas llegó, se fue con su Selección y llegó el jueves por la noche. Lo tuvimos pocos días y hoy sumó sus primeros minutos. Creo que lo hizo bien, entró bien, tiene cualidades, nos va a dar una gran mano. Tiene cualidades para jugar y esperemos que esas cualidades le convengan al equipo y a sus compañeros también".

“Tenemos cuatro delanteros de diferentes características que tal vez son complementarios unos con los otros. Evaluamos cuáles son las posibilidades. Borja no es igual a Driussi o a Colidio o a Tapia, que son nuestros cuatro delanteros”.

Miguel Borja no atraviesa un buen momento en River Plate | Foto: Getty Images

“ Hoy, tal vez, Miguel no está haciendo goles, que es su característica: nunca fue un jugador de juego. Cuando fuimos a buscar a Miguel Borja, no era para que se asocie al juego, porque su característica es el gol, jugar dentro del área, lo más cerca posible, donde él convive con esa situación permanente. Hay otros futbolistas complementarios, que se asocian, y los tenemos”, indicó el estratega.

Y el DT concluyó: “Hoy teníamos a Colidio lesionado, Driussi volviendo de una lesión, tampoco tuvimos estas semanas para intentar acoplar las mejores alternativas posibles. Pero no es que no tengo jugadores, tengo variado, con diferentes características. Uno no es igual a otro”.