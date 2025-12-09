Suscribirse

Ganó la histórica final de Millonarios ante Atlético Nacional y ahora llegaría a América de Cali

Fue titular con Millonarios en aquella noche de gesta ante el verde y, luego de un paso en el extranjero, desembarcaría en América de Cali.

Redacción Deportes
10 de diciembre de 2025, 3:28 a. m.
Uno de los campeones con Millonarios, en la Liga BetPlay 2023-l, suena para llegar a América de Cali.
El 24 de junio de 2024 se jugó la que, para muchos, es la final más apasionante en la historia del FPC. Millonarios venció por penales a Nacional, en Bogotá, y se hizo con su estrella número 16. Uno de los jugadores titulares del elenco albiazul, esa noche, fue Daniel Giraldo.

Giraldo, volante de 33 años que se viene desempeñando en Juventude de Brasil, parece estar muy cerca de volver al Fútbol colombiano y, según rumores de la prensa, América de Cali es uno de los fuertes interesados en contratarlo.

Daniel Giraldo prestó sus servicios en Millonarios hasta 2024.
Revelan que América de Cali querría fichar a Daniel Giraldo

Y no solo América, pues cuando dieron la información, también contaron que Deportivo Cali evaluaría ficharlo. Cabe recordar que Daniel ya sabe lo que es vestir los colores del cuadro verdiblanco.

“Daniel Giraldo debe estar llegando entre esta noche (9 de diciembre) y mañana (10 de diciembre) a Colombia, pero él no se va a hacer exámenes médicos con Deportivo Cali, ni va a firmar ningún contrato, ni nada. A él si lo quiere Deportivo Cali (...) sí habló con el profe Alberto Gamero (técnico del Cali)”, contó el periodista Daniel Pérez en el espacio SinBoleta.

Y aclaró: “Pero tiene una posibilidad real de América de Cali. Giraldo llega a Colombia, en su paso por Bogotá va a revisar el tema del equipo tapado, no lo puedo dar, y con base en esa revisión, viaja a la ciudad de Cali para cerrar con América o Deportivo Cali”.

¿Cuál es el valor que pagaría América de Cali por Daniel Giraldo?

De momento, se sabe que Daniel Giraldo tiene contrato con Juventude de Brasil hasta diciembre de 2026. De ser así, y si no hay una terminación de vínculo; ya sea América o el equipo que quiera contratarlo, deberá pagar algo por el fichaje.

Según Transfermarkt, el precio de Daniel Giraldo en el mercado es de 450 mil euros. Esa sería una cifra cercana a lo que desembolsarían por hacerse con sus servicios.

¿Giraldo interesa a otro equipo, además de América y Deportivo Cali?

Según Daniel Pérez, hay un equipo “tapado” que buscaría fichar a Giraldo, y esto se definiría con el paso del jugador por Bogotá. Hay varias hipótesis, con nada confirmado y todo en medio de rumores.

Imagen de 2019: Daniel Giraldo se consolidó como una de las figuras en el mediocampo de Santa Fe.
Cabe recordar que Daniel Giraldo jugó en los dos equipos más importantes de Bogotá, Independiente Santa Fe y Millonarios. ¿Alguno de esos dos es el tapado? También es cierto que Internacional de Bogotá, antiguamente Equidad, viene incorporando caras nuevas, lo que abre aún más el panorama.

