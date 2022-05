“Gol de este demonio”: emisora española, descrestada por golazo de Luis Díaz ante Villarreal

“Gol de este demonio, Luis Díaz. Ha llegado el empate del Liverpool”, con esta célebre frase fue calificado el gol del colombiano en la semifinal de la Champions League ante el Villarreal.

Aunque parezca algo fuerte, lo mencionado por el relator del reconocido medio español, Carrusel Deportivo, lo que deseaban expresar es la admiración que mantienen por el extremo de la Selección Colombia que cada partido demuestra lo importante que se ha vuelto en el esquema de la idea para los reds.

⚽️ Luis Díaz marcó el 2-2 en el #VILLIV y así te lo narró @XaviSidro en @Carrusel pic.twitter.com/spAx37hcPc — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 3, 2022

Comentarios de ese estilo se han vuelto la constante para los partidos y el análisis del nivel del colombiano en el Liverpool, tanto así que ante dichas presentaciones ahora se pueden recopilar otros de grandes glorias del fútbol inglés que continúan quedando atónitos ante lo demostrado en campo del colombiano.

El recordado delantero Crouch, al término del juego, dejó las siguientes reflexiones sobre lo visto del cafetero en los 45 minutos que tuvo la oportunidad de actuar en el estadio La Cerámica de España: “Luis Díaz cambió el juego. Fue fantástico tan pronto como entró. Un cambio de juego completo. Salir y jugar como lo hicieron en la segunda mitad, están merecidamente en la final. Nunca he visto a un tipo entrar y empezar a correr como él. Hablé con Jürgen Klopp sobre él y dice que disfruta su fútbol todos los días”.

No fue solo este comentario, pues el ganador del Balón de Oro en 2001, Michael Owen, lo elogió así: “Díaz fue el que marcó la diferencia. Su habilidad para ir uno contra uno. Entró y fue hipnótico. Su regate, cómo desconcierta a los defensas, sus mañas. Es un jugador fabuloso y uno de, si no el, fichaje de la temporada para mí”.

Rio Ferdinand, Michael Owen, van Dijk, Robertson y Kun Agüero fueron algunos en elogiar al futbolista colombiano 👏 pic.twitter.com/ANAxiOQI2y — Múnera Eastman Radio (@RadioMunera) May 4, 2022

“Nunca he visto a un jugador empezar a correr en un club como Luis Díaz. Recoger la forma en que juega el Liverpool de inmediato como lo ha hecho es increíble. Y ahora no hay dudas al respecto, es titular”, para concluir el defensor Rio Ferdinand sentenció no haber visto en su carrera alguien similar al guajiro en el fútbol mundial.

Por otra parte, y en el marco de una nueva presentación del más alto nivel para el cafetero, Díaz demostró que así como le ha bastado poco tiempo de adaptación al fútbol inglés, así mismo parece sucederle en los compromisos oficiales, ya que no necesita de 90 minutos para demostrar su talento y solo con unos cuantos por la rotación de equipo, siempre logra descrestar para salir como el mejor de su equipo en los duelos decisivos.

De esta manera y con trofeo en mano, le ha sucedido durante la noche europea de este martes 3 de mayo al ayudar a su equipo con una anotación que fue el popular ‘abrelatas’ para destrabar una llave de semifinales de Champions League ante el Villarreal, que había logrado igualar y por poco casi dar vuelta tras la ventaja del primer partido para los ingleses por 0-2.

Cuarenta y cinco minutos en el estadio La Cerámica le bastaron al cafetero para quedarse con el premio al ‘mejor jugador del partido’. Disputando únicamente la parte complementaria, llegó a un total de cuatro remates, de los cuales dos fueron atajados por el portero rival; tuvo 90 % de los pases completados y el 100 % de efectividad en los pases largos, junto a la marca de regates que completó una cifra de 36 efectivos.

Sin embargo, el suceso definitivo para sellar una nueva actuación estelar fue la que se produjo en el minuto 67. Díaz anotó de golpe de cabeza para lograr el empate para los de Klopp. El ex-Junior de Barranquilla tuvo tiempo y espacio después de un centro perfecto de Alexander Arnold y la mandó a guardar nuevamente por en medio de las piernas de Gulli.

Todos los compañeros abrazaron al ex-Porto y posteriormente el colombiano celebró señalando al cielo.