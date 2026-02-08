Deportes

Gol de Luis Díaz dejó paralizado al portero del Hoffenheim: magistral jugada del Bayern Múnich

Nuevo gol de Luis Díaz en Bundesliga, ahora contra Hoffenheim y dejando sin opciones al portero rival.

Redacción Deportes
8 de febrero de 2026, 5:30 p. m.
Golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich ante Hoffenheim.
Golazo de Luis Díaz con Bayern Múnich ante Hoffenheim. Foto: Getty Images

Al minuto 45+1′, Luis Díaz anotó el 3-1 de Bayern Múnich contra Hoffenheim. Fue este domingo, 8 de febrero, por la jornada 21 de la Bundesliga. El guajiro concretó una contra letal de los bávaros, recibió la asistencia de Harry Kane y su definición dejó quieto al portero rival, Oliver Baumann.

Pasaron tan solo un par de minutos después del gol de Luis Díaz, y el árbitro del partido envió todo al descanso. Bayern Múnich se marchó a los vestuarios ganando por 3-1 y con un deleite del colombiano durante el primer tiempo.

No fue solo el gol, sino todo lo que hizo Luis Díaz a lo largo de los primeros 45′ de partido. Provocó dos penales, hizo que expulsaran a un jugador del Hoffenheim y dio el equilibrio que el cuadro bávaro necesitaba.

Magistral performance de Luis Díaz ante Hoffenheim en el primer tiempo

Todo empezó sobre el 18′ de la primera mitad. Luis Díaz se metió en el área rival, con velocidad, y la defensa del Hoffenheim no lo pudo detener. En esas, el zaguero Kevin Akpoguma optó por hacerle una falta penal al guajiro, que el árbitro acabó pitando sin dudar.

A Akpoguma le mostraron la roja, y el encargado de cambiar por gol el penal a favor de Bayern Múnich fue Harry Kane (1-0). La algarabía bajaba del Allianz Arena y se veía la posibilidad cercana de volver a ganar en Bundesliga, luego de una derrota y un empate.

Sin embargo, la sonrisa en Bayern Múnich se opacó a los 34′. Su leyenda y capitán, Manuel Neuer, cometió un grosero error en su área y le regaló el balón al ataque del Hoffenheim. Como consecuencia, Andrej Kramaric lo cambió por gol y era el 1-1.

Ahí es donde aparece el carácter de las figuras, y Luis Díaz sabe de eso. El colombiano volvió a provocar otro penal, sobre los 44′, y el mismo Harry Kane lo cambió por gol. Era el 2-1 que, instantes después, se convirtió en 3-1 a favor del Bayern y la esperanza de seguir sumando tantos en la segunda mitad para asegurarse el liderato de la Bundesliga.

