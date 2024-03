Grave noticia para la selección Argentina; hay preocupación por Messi para la Copa América 2024

En el más reciente juego del Inter Miami por la MLS, disputado el sábado 16 de marzo, Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor jugador en la historia, no vio ni un solo minuto. Claramente, por esto, surgieron muchas preguntas.

Pulla de Carlos Antonio Vélez por récord de goles de Dayro Moreno; fue severo por particular ‘decisión’

Contexto: Pulla de Carlos Antonio Vélez por récord de goles de Dayro Moreno; fue severo por particular ‘decisión’

Sobre esto, el ‘Tata’ Martino confirmó que el exjugador del FC Barcelona y el París Saint Germain (PSG) sufre una lesión. Señaló que esta lesión se debe tomar con tranquilidad, pero con todos los cuidados necesarios para que no vuelva a tener una recaída. Además, dejó en duda la presencia de Lionel para los amistosos de Argentina el presente mes de marzo.

“De Leo yo dije que no estaría en el partido de hoy y no estuvo. Tiene una lesión muscular y el tema Selección me parece que le corresponde hablar a la gente de la Selección”, manifestó sin tapujos Gerardo Martino.