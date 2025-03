Gustavo Alfaro no aguantó y lanzó recado sobre partido contra la Selección Colombia

| Foto: Getty Images via AFP

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay. | Foto: Getty Images via AFP

“Aún no logramos nada. Siento que Paraguay debe tener los dos pies en el Mundial, no uno solo. Disfruto trabajar bajo la presión, bajo el sentimiento de un país”, añadió el estratega que también estuvo al frente de la selección de Ecuador.

Paraguay visitará a una Selección Colombia que viene de caer dos goles a uno ante Brasil. La Tricolor —no es un secreto para nadie— no atraviesa por un buen momento a nivel de resultados. Tras la más reciente caída, el director técnico Néstor Lorenzo dio unas palabras en rueda de prensa.

“Desilusionado un poco porque hicimos un gran partido y no nos llevamos nada otra vez. Recibimos un gol muy temprano con un rival de mucho fuste. La verdad es que no es que entramos dormidos, sino que en una pelota filtrada cometimos un error. No era tan peligrosa para cometer penal, dijo.