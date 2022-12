Hacen grave denuncia ad portas de la final del Mundial; familiar de Lautaro terminó en el hospital

Este domingo 18 de diciembre se llevará a cabo en el Estadio Lusail de Doha la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. El juego está programado para las 10:00 de la mañana (hora colombiana).

Sin embargo, la pareja sentimental del delantero Lautaro Martínez hizo esta semana una grave denuncia en las redes sociales, puesto que su cuñado terminó hospitalizado en un centro médico.

Agustina Gandolfo, que es una de las creadoras de contenidos más reconocidas de Argentina, manifestó en su cuenta personal de Instagram que a su familiar le entregaron una bebida llena de cristales.

“Aprovecho mi momento chill del día para contarles algo que nos pasó acá en Doha hace muy poquito, y en realidad lo quiero contar para que a nadie más le pase porque me pareció súper peligroso y fuerte lo que pasó”, señaló inicialmente.

La mujer, de igual manera, aprovechó esa red social para puntualizar que a su cuñado le tocó irse directamente a un centro médico debido a que alcanzó a tomarse la mitad de la bebida. Además, aseguró que interpuso la denuncia en la embajada argentina.

“Le dijeron que tenían que ir a revisarse, porque si había tragado uno de esos vidrios era muy peligroso. Lo revisaron y acudimos a la embajada porque no sabíamos exactamente cómo funcionaba el sistema de salud acá y nos contactó con el dueño de la marca de jugos”, agregó.

Luego, Gandolfo precisó: “El señor minimizó todo y nos dijo que no pasaba nada, y hasta nos acusó de que nosotros hubiésemos metido los vidrios o que podían haber entrado, no sé cómo, porque la verdad es que no sé cómo pueden entrar vidrios en un jugo. Increíble lo poco que le interesó a este señor lo que pasó y cómo lo minimizó, algo que te puede matar directamente”.

La creadora de contenidos recalcó finalmente en las historias de Instagram que lo importante es que el hecho no pasó a mayores y que la idea era exponer este caso para que a nadie más le pase.

“Lo importante es que a nadie más le pase, porque si por ejemplo le pasaba a mi bebé, que un bebé no tiene la capacidad de identificar que había un vidrio adentro, o incluso si él mismo se lo tragaba, le perforaba algo. Me parece muy grave, pero lo importante es que a nadie más le pase”, concluyó.

A 48 horas del choque en el Estadio Lusail, solo 19 de los 24 jugadores disponibles para Didier Deschams estaban en el césped del campo Jassim bin Hamad, el centro de entrenamiento del combinado francés. “Aurélien Tchouaméni (contusión en la cadera) y Théo Hernandez (contusión en la rodilla) no estuvieron y permanecen trabajando en el gimnasio”, precisó la FFF.

Cabe mencionar que varios integrantes del plantel europeo se han visto afectados en los últimos días por un fuerte cuadro gripal, por lo que estarían inicialmente en duda para el partido del domingo frente a la escuadra albiceleste.