Hay nuevo campeón entre PSG y Flamengo de la Copa Intercontinental: dramática definición

Hasta la instancia de los penales llegó la disputa por el título que se celebró en Qatar.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

17 de diciembre de 2025, 7:54 p. m.
Duelo entre PSG y Flamengo, por el título de la FIFA Intercontinental Cup 2025.
Duelo entre PSG y Flamengo, por el título de la FIFA Intercontinental Cup 2025. Foto: FIFA via Getty Images

Ousmane Dembélé, recién elegido como el mejor jugador del mundo por The Best de Fifa, dilapidó uno de los penales de la serie ante Flamengo, en la que se definió el campeón de la Copa Intercontinental.

Aunque esto fue un momento crucial en la tanda de penales, hubo una polémica gigante cuando se dio el remate de Pedro, el cual fue atajado por el portero rival, pero este se adelantó de más, yendo en contra de lo que dice el reglamento.

Después de más de tres cobros, el gran salvador y héroe de los parisinos fue Matvey Sfonov, de PSG, quien con dos intervenciones consagró a los suyos ante los campeones de Copa Libertadores.

Jorge Carrascal midiéndose al poderoso PSG en la final de la FIFA Intercontinental Cup 2025
Jorge Carrascal midiéndose al poderoso PSG en la final de la FIFA Intercontinental Cup 2025 Foto: FIFA via Getty Images

Noticia en desarrollo...

