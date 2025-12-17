Hay nuevo campeón entre PSG y Flamengo de la Copa Intercontinental: dramática definición

Ousmane Dembélé, recién elegido como el mejor jugador del mundo por The Best de Fifa, dilapidó uno de los penales de la serie ante Flamengo, en la que se definió el campeón de la Copa Intercontinental.

Aunque esto fue un momento crucial en la tanda de penales, hubo una polémica gigante cuando se dio el remate de Pedro, el cual fue atajado por el portero rival, pero este se adelantó de más, yendo en contra de lo que dice el reglamento.

Después de más de tres cobros, el gran salvador y héroe de los parisinos fue Matvey Sfonov, de PSG, quien con dos intervenciones consagró a los suyos ante los campeones de Copa Libertadores.

Jorge Carrascal midiéndose al poderoso PSG en la final de la FIFA Intercontinental Cup 2025 Foto: FIFA via Getty Images

Noticia en desarrollo...