Suscribirse

Deportes

Heung-Min Son hizo lo mismo que Luis Díaz: anuncio oficial sacude el mercado de fichajes

La prensa deportiva mundial ha reaccionado de gran manera a lo que sucedió con el asiático.

Redacción Deportes
7 de agosto de 2025, 2:05 a. m.
Imagen del colombiano y el surcoreano cuando estaban en la Premier.
Imagen del colombiano y el surcoreano cuando estaban en la Premier. | Foto: Getty Images

El extremo izquierdo colombiano Luis Díaz, como bien se sabe, dejó hace unos días la Premier League de Inglaterra para fichar por el Bayern Múnich de Alemania.

Y bien, lo mismo hizo el atacante surcoreano Heung-Min Son. El asiático también dejó la Premier League, pero no para irse al Bayern, sino para firmar con Los Angeles FC de la MLS de Estados Unidos. El traspaso sacudió el mercado de pases.

Contexto: Prensa alemana expone a Luis Díaz y destapa lo que hizo detrás de cámaras: “Más de una hora”

Liverpool y Tottenham, de esta manera, perdieron a grandes estrellas del fútbol mundial. Luis Díaz tomó la decisión de continuar en el fútbol del ‘viejo continente’ y Son se inclinó por probar suerte en el continente americano. Misma postura, la de irse de la Premier, pero caminos diferentes.

Son, de 33 años, se comprometió con el Los Angeles FC hasta el final de la temporada 2027, con opciones para prolongar el contrato hasta 2029. “Estoy aquí para ganar”, recalcó el jugador al ser presentado oficialmente en el BMO Stadium.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. A Conmebol no le tembló la mano con la Selección Colombia femenina: decisión tras la final
3. Se cancela concierto de Damas Gratis; fuerte riña causó terror en el Movistar Arena

La operación se concretó un día después del aterrizaje en Los Ángeles de Son, quien acudió la noche del martes a su nuevo estadio para presenciar la victoria del LAFC por 2-1 frente al mexicano Tigres en la Leagues Cup.

“El partido fue increíble, los seguidores no dejaron de cantar. Yo solo quería correr al césped para mostrar de qué soy capaz”, recordó con una sonrisa. Al acto acudió la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, como señal del impacto que puede significar la llegada del popular atacante, en especial para la enorme comunidad surcoreana de la urbe californiana.

Este es un día emocionante para la ciudad. Y en nombre de millones de angelinos y fanáticos del fútbol de todo el mundo, Sonny, bienvenido a Los Ángeles”, dijo la política demócrata.

Autor de 173 goles en sus 454 partidos en una década con los Spurs, Son es una de las figuras de mayor renombre de la MLS, cuya atracción absoluta sigue siendo el astro argentino Lionel Messi.

Contexto: Leo Messi sigue en sus andanzas: video del grito en la cara de un rival en Estados Unidos

La liga norteamericana también recibió en julio al argentino Rodrigo De Paul, que se sumó al Inter Miami de Messi, y este miércoles el Vancouver Whitecaps anunció el fichaje del veterano mediapunta alemán Thomas Müller.

El esfuerzo económico para reclutar a Son ratifica la ambición del LAFC de mantenerse como un referente de la MLS, tras conquistar su primer título en 2022 y llegar a la final un año después.

La joven franquicia angelina, que tiene entre sus accionistas a la leyenda del básquet Earvin ‘Magic’ Johnson y al actor Will Ferrell, tuvo en los últimos años en sus filas a figuras como el mexicano Carlos Vela, el galés Gareth Bale y el italiano Giorgio Chiellini.

Su última gran apuesta, sin embargo, resultó fallida. El delantero Olivier Giroud, campeón mundial con Francia en 2018, abandonó Los Ángeles en julio tras un año en el que no se ganó la titularidad.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Resultados de Powerball este miércoles 6 de agosto: números ganadores y premios del sorteo

2. Tiembla Messi: este es el crack que llegó a la MLS y tiene los mejores números enfrentando al 10

3. Luisa Fernanda W respondió frente a cómo reaccionar a las críticas. ¿Indirecta a Yina Calderón?

4. Se cancela concierto de Damas Gratis; fuerte riña causó terror en el Movistar Arena

5. José Mourinho expuso a Jhon Jáder Durán en rueda de prensa: las cosas no están bien en Fenerbahçe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis DíazBayern MúnichPremier LeagueInglaterramercado de fichajes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.