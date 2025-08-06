Heung-Min Son hizo lo mismo que Luis Díaz: anuncio oficial sacude el mercado de fichajes

El extremo izquierdo colombiano Luis Díaz, como bien se sabe, dejó hace unos días la Premier League de Inglaterra para fichar por el Bayern Múnich de Alemania.

Y bien, lo mismo hizo el atacante surcoreano Heung-Min Son. El asiático también dejó la Premier League, pero no para irse al Bayern, sino para firmar con Los Angeles FC de la MLS de Estados Unidos. El traspaso sacudió el mercado de pases.

Liverpool y Tottenham, de esta manera, perdieron a grandes estrellas del fútbol mundial. Luis Díaz tomó la decisión de continuar en el fútbol del ‘viejo continente’ y Son se inclinó por probar suerte en el continente americano. Misma postura, la de irse de la Premier, pero caminos diferentes.

Son, de 33 años, se comprometió con el Los Angeles FC hasta el final de la temporada 2027, con opciones para prolongar el contrato hasta 2029. “Estoy aquí para ganar”, recalcó el jugador al ser presentado oficialmente en el BMO Stadium.

You could say he's a legend 🏆 🇰🇷 — LAFC (@LAFC) August 7, 2025

La operación se concretó un día después del aterrizaje en Los Ángeles de Son, quien acudió la noche del martes a su nuevo estadio para presenciar la victoria del LAFC por 2-1 frente al mexicano Tigres en la Leagues Cup.

“El partido fue increíble, los seguidores no dejaron de cantar. Yo solo quería correr al césped para mostrar de qué soy capaz”, recordó con una sonrisa. Al acto acudió la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, como señal del impacto que puede significar la llegada del popular atacante, en especial para la enorme comunidad surcoreana de la urbe californiana.

Golden Boot pedigree. World-class talent.



Coming to a pitch near you 🔜 pic.twitter.com/fOahNg1dvU — LAFC (@LAFC) August 6, 2025

“Este es un día emocionante para la ciudad. Y en nombre de millones de angelinos y fanáticos del fútbol de todo el mundo, Sonny, bienvenido a Los Ángeles”, dijo la política demócrata.

Autor de 173 goles en sus 454 partidos en una década con los Spurs, Son es una de las figuras de mayor renombre de la MLS, cuya atracción absoluta sigue siendo el astro argentino Lionel Messi.

La liga norteamericana también recibió en julio al argentino Rodrigo De Paul, que se sumó al Inter Miami de Messi, y este miércoles el Vancouver Whitecaps anunció el fichaje del veterano mediapunta alemán Thomas Müller.

El esfuerzo económico para reclutar a Son ratifica la ambición del LAFC de mantenerse como un referente de la MLS, tras conquistar su primer título en 2022 y llegar a la final un año después.

Ready to make LA and our Korean community proud 🇰🇷 pic.twitter.com/2gCSpPbzuc — LAFC (@LAFC) August 6, 2025

La joven franquicia angelina, que tiene entre sus accionistas a la leyenda del básquet Earvin ‘Magic’ Johnson y al actor Will Ferrell, tuvo en los últimos años en sus filas a figuras como el mexicano Carlos Vela, el galés Gareth Bale y el italiano Giorgio Chiellini.

Su última gran apuesta, sin embargo, resultó fallida. El delantero Olivier Giroud, campeón mundial con Francia en 2018, abandonó Los Ángeles en julio tras un año en el que no se ganó la titularidad.