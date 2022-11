Hincha argentino vivió odisea en Qatar: perdido y sin saber inglés, tuvo que pedirle ayuda a periodista

El Mundial de Qatar 2022 no solo es un evento deportivo, también es una ocasión para que cientos de personas conozcan otra cultura. Por eso, al visitar un país en el que hablan árabe, lo más normal es que los asistentes a la Copa del Mundo se comuniquen en inglés, pero este asunto representó problemas para un hincha.

Antes del partido de la selección de Argentina, que este martes perdió en su debut ante Arabia Saudita, un aficionado argentino vivió toda una odisea por no saber hablar inglés. El hombre, con la camiseta de la albiceleste, tenía problemas para llegar a su lugar de hospedaje porque el taxista no le entendía, pues no hablaba español.

En ese momento, por fortuna para ellos, apareció una periodista de TN - Todo Noticias de Argentina y pudo empezar a traducir la conversación. Lo más curioso de todo es que el hincha habría estado de fiesta y por eso se encontraba perdido.

“Te va a escribir y te va a llegar. ¿Le diste la dirección?”, le dijo la periodista argentina a su compatriota. A lo que él respondió. “No sé dónde vivo. Me quedo con vos, yo no me voy a ir. Tengo miedo, no tengo la dirección... no tengo nada. Hice todo mal hoy”.

“Es que no sé inglés, si supiera inglés estaría en Miami”, agregó entre risas.

PERDIDOS EN DOHA - “No sé ni dónde vivo y no sé inglés”: la epopeya de un hincha argentino para llegar a su hotel luego de una fiesta https://t.co/2JLP7R4O5y pic.twitter.com/TkIHoGTZ9P — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 22, 2022

La periodista tomó el celular del hincha para explicarle al taxista dónde tenía que llevarlo. Después de muchos esfuerzos, el conductor pudo recibir la ubicación por WhatsApp.

Mientras la periodista hablaba con el taxista e intercambiaban números, el aficionado solo decía: “Es una genia, es una genia...”.

Y ya con la cámara enfocándolo, el conductor qatarí saludó con una sonrisa, mientras seguía esperando el destino al que debía dirigirse. “Bienvenidos a Qatar”, fueron las palabras en inglés del taxista.

Tras casi cinco minutos entre traducciones y búsquedas en el celular, por fin la periodista pudo asegurarse que su compatriota tomara rumbo a su lugar de hospedaje.

Pelea en Qatar por broma

Más allá de todas las críticas, la Fifa ha dejado claro que todos son bienvenidos a la Copa del Mundo y por eso la fiesta del fútbol es la oportunidad perfecta para que distintas culturas hagan sinergia.

Eso sí, el primer paso para que no haya problemas entre los hinchas es el respeto, algo que se habría incumplido con una fuerte broma hecha a dos locales. En un video que se ha hecho viral en las redes sociales, unas personas dejaron llenos de pintura a los qataríes.

Aunque no hay claridad sobre el lugar de los hechos, la broma no se llevó a cabo en uno de los estadios. Pensando que solo tenían que estallar unos globos, se confiaron de los otros sujetos y el último globo tenía una tintura morada que cubrió la ropa y el piso.

Isso que ninguém tá bêbado por lá KKKKKKKK pic.twitter.com/kYzdqDwYMh — Esportudo - O esporte acontece aqui! (@EsportudoBR) November 21, 2022

Ante la impotencia de lo sucedido, los dos hombres salieron corriendo detrás de las personas que les hicieron la broma e intentaron golpearlos. Aunque alcanzaron a lanzar patadas, no les pudieron hacer nada mientras los bromistas se alejaban entre risas celebrando su cometido.

Esta no es la primera vez que se presenta un malentendido en lo que va del Mundial, pues el domingo en el partido inaugural se presentó una calurosa discusión entre los aficionados. Por fortuna, el diálogo primó y los dos hinchas terminaron enviando un mensaje de unión.