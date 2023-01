Hincha colombiano profesa así su amor por Javier Mascherano en medio del Sudamericano Sub-20

Desde el pasado 19 y hasta el próximo 12 de enero, Colombia se ha engalanado por tener la presencia de las selecciones Sub-20 que disputan el Sudamericano Masculino. Varias de las jóvenes y futuras promesas que ya hacen parte del equipo de la élite en Europa o van en camino a ello, están en territorio nacional.

A la par de esto, exjugadores o grandes figuras integran las delegaciones de los distintos países, entre los más destacados el paraguayo Aldo Bobadilla y el argentino Javier Mascherano.

Javier Mascherano - Foto: Foto: AFP

‘El Jefecito’ como era conocido el exjugador de la albiceleste, hace parte de la nueva camada de entrenadores por los que apostó AFA para sus procesos, donde Lionel Scaloni ya les dio resultado con la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Así las cosas, Masche se ha hecho cargo del proceso de menores en su categoría más cercana a la absoluta y por esa razón hace el acompañamiento al equipo en el torneo que ha celebrado su primera ronda en Cali, pero que se completará la fase final en Bogotá.

Lastimosamente, sus dirigidos no han podido cumplir el papel esperado y se encuentran al borde de la eliminación, al igual que la Colombia de Héctor Cárdenas, con la que este viernes 27 de enero se cruzan en la última fecha de la fase de grupos. Para ninguno de los dos habrá mañana, el empate no le sirve Argentina (3 puntos) en el duelo contra Colombia (5), que definirá el último cupo disponible del Grupo A.

Brasil (7) y Paraguay (7) se medirán en simultáneo para definir la punta de la zona. Ambas con la mente en el viaje a altura de Bogotá (2.600 msnm), donde se definirá el torneo.

Selección Colombia tiene que ganar sí o sí ante Brasil para seguir con vida en el torneo. - Foto: @FCFSeleccionCol

El hexagonal también entrega tres pases a los Juegos Panamericanos de Santiago-2023 en octubre y noviembre próximos.

Bajo este panorama, se hace un duelo de una alta exigencia para los dos que empezará a las 7:30 p. m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali. En la previa del prometedor choque, la Conmebol y su grupo de comunicaciones lograron conocer una historia inédita de un seguidor colombiano que es fiel amante del hoy técnico de la Argentina Sub-20.

📸 ¡𝗥𝗲𝗰𝗮𝗿𝗴𝗮𝗱𝗼𝘀! 🔝🔋



Sesión de recuperación de nuestra Selección Colombia Sub 20 antes del partido de mañana 🆚 🇦🇷 #TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/Ddbd2iz7kZ — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 27, 2023

Juan Sarmiento, como él mismo reveló ante las cámaras de la cuenta oficial de Twitter, dijo: “Sigo a Mascherano desde que jugaba en el Barcelona”. Además, describió de dónde surgió dicho amor por un futbolista que no es de su país natal: “Me gusta mucho su juego, como dicen los argentinos: ‘mucho huevo’”.

Falcao García y Javier Mascherano se enfrentaron mientras ambos permanecían en La Liga de España. - Foto: EFE/Alberto Estevez

No bastanteándole con su admiración en palabras, se realizó un tatuaje en una de sus piernas, mismo que porta con orgullo y felicidad según lo que refleja su relato en medio de la entrevista: “Me tatué del último partido del Mundial 2018, contra Francia. Una locura Mascherano”. Para finalizar, también muestra a lo largo de su conversación que obtuvo una firma del jugador y que la tiene plasmada en una calcomanía del álbum de Rusia 2018: “Con cinco sobres, no recuerdo en cuál, pero me salió la de él. Felicidad enorme, a guardarlo para siempre”.

La pasión por el fútbol es parte de la esencia sudamericana. 🥰⚽



¡El colombiano Juan Sarmiento tiene como ídolo al técnico de Argentina, Javier Mascherano, y lo lleva grabado en su piel! 🇨🇴🇦🇷#Sub20 pic.twitter.com/Xtp63fuba8 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) January 27, 2023

“La pasión por el fútbol es parte de la esencia sudamericana. ¡El colombiano Juan Sarmiento tiene como ídolo al técnico de Argentina, Javier Mascherano, y lo lleva grabado en su piel!”, escribió Conmebol dando a conocer la historia del furibundo seguidor de ‘El Jefecito’.