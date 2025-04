Histórico expiloto de la F1 está preocupado por la situación de Hamilton: “No es divertido”

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo y considerado como el mejor piloto de la historia, no atraviesa por un buen momento en su temporada debut con la escudería de Ferrari. A pesar de la gran expectativa que se generó por su llegada al equipo italiano y su buena victoria en la cerrera al sprint en el GP de China, el rendimiento del británico no ha sido el mejor, esto ya ha comenzado a generar varias críticas y hasta rumores sobre una posible retirada.

“Si sigue así, entonces no es divertido. En algún momento se levanta por la mañana y piensa: ‘Dios, ¿por qué me estoy haciendo esto a mí mismo? Ya no me divierto, no puedo hacerlo, y siento que estoy interponiéndome en el camino de mi equipo’”, reflexionó Schumacher.