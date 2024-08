Histórico técnico hizo tajante afirmación sobre el futuro de Luis Díaz: “Deseo con el alma”

Y sobre este tema, precisamente, habló un histórico técnico del fútbol profesional colombiano. Se trata de Julio Comesaña, quien manifestó sin rodeos, en As Colombia , lo siguiente: “ Deseo con el Alma que Luis Díaz vaya al Barcelona ”.

Más del Liverpool; palabras de Slot sobre su estilo de juego

“Creo que el estilo de juego de los equipos en los que he trabajado siempre ha sido el mismo. Hay muchas similitudes con Jürgen Klopp, con la forma en que jugaban en el pasado, y espero que veamos estas similitudes en las próximas semanas y meses”, expresó el técnico en Canal + .

El balón y la Premier League. “A nosotros nos gusta tener el balón, no nos gusta que el otro equipo tenga el balón… pero la Premier League es una liga en la que hay muchos buenos clubes y muchos clubes quieren tener el balón, así que tenemos que luchar muy duro para tener el balón”.

Su diferencia con Jürgen Klopp. “Quizás la única pequeña diferencia que hay es que después de ganar la pelota, me gusta ir al ataque, como le gustaba a Jürgen, pero a veces me gusta cuando los jugadores intentan mantener la pelota y no jugar la pelota difícil, mientras que a Jürgen o al régimen anterior quizás también les gustaban mucho las escenas caóticas en el campo 16 y sus alrededores. Tuvieron mucho, mucho, mucho éxito con eso durante muchos años”.