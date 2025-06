Independiente Santa Fe desperdició la oportunidad de ponerse líder del grupo B y complicó sus opciones de meterse en la final de la Liga Betplay 2025-I.

El cuadro cardenal decepcionó a su hinchada en El Campín tras una dura derrota frente a Atlético Nacional, equipo al que había vencido el pasado domingo en condición de visitante.

Alfredo Morelos fue la figura del compromiso. El búfalo marcó dos goles y además desató la furia de Hugo Rodallega, quien le recriminó por un control de lujo sobre los últimos minutos de la primera parte.

De acuerdo a las palabras de Rodallega, la jugada de Morelos se tomó como un intento de provocación y no como un recurso del juego.

¿Qué le dijo Rodallega a Morelos?

Lo cierto es que los ánimos ya venían caldeados desde el arranque del compromiso. Morelos mandó a callar a la hinchada de Santa Fe en un par de oportunidades y les enseñó la camiseta cuando marcó su segundo tanto de la noche capitalina.

La jugada de lujo fue solo el detonante para la reacción de Rodallega, a quien le han caído cientos de críticas en redes sociales.

El capitán de Santa Fe habló al respecto de lo sucedido y reveló qué le dijo a Morelos en ese momento de calentura.

“Lo que me molesta... Yo le decía, ‘nosotros fuimos a Medellín y ganamos y nosotros no nos burlamos de ellos’. No me gusta cuando un jugador va ganando y hace uso de eso, de figuritas, le dije que eso nos sirve”, dijo Rodallega en zona mixta.

Rodallega corrió desde su posición hasta la banda derecha donde Morelos hizo la dichosa jugada. “Le dije ‘seguí haciendo goles, lo tuyo es hacer goles’, si haces goles no me voy a molestar, que haga todos los goles que quiera, que nos meta 4-5 goles en un partido, pero que no se ponga a hacer esas figuritas, porque lo que hace es provocar”, completó el experimentado delantero.

“Ya después se salió de control cada uno defendiendo a los compañeros. Pero la invitación es a no burlarse cuando uno va ganando, hay que burlarse haciendo goles”, agregó Hugo.

Morelos le respondió

A Alfredo Morelos también le preguntaron sobre el encontronazo con Hugo Rodallega y, aunque no quiso dar detalles, sí lanzó una dura crítica a la reacción de su rival.

“Si en el fútbol no podemos hacer jugadas, estamos jodidos. No lo hice para provocar a nadie, ni a un jugador de ellos, ni a la hinchada, estoy jugando mi fútbol, lo que sé, lo que he venido creando. Es una amarilla innecesaria”, dijo el atacante cordobés.

Morelos consideró desproporcionado el ataque de Rodallega. “Me empezó a insultar, pero hace parte del fútbol también, a ellos les toco disfrutar en nuestra casa, hoy estamos victoriosos nosotros, felices del triunfo que nos va a dar la tranquilidad”, agregó.