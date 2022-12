Iker Casillas habla del polémico penal a Argentina ante Croacia y causa revuelo en Qatar 2022

Ya ha pasado un día desde la certera clasificación de Argentina a la final del Mundial Qatar 2022 ante Croacia. Desde ya, los sudamericanos preparan lo que será el partido más importante de todo el torneo, esperando rival entre Francia y Marruecos, por su parte, los europeos aún no dejarán suelo del Medio Oriente, ya que aún les queda el próximo sábado el juego por el tercer y cuarto puesto.

Entretanto, del juego en el estadio Lusail quedaron diversas reacciones y hasta una polémica, producida por la determinación del juez central italiano, Daniele Orsato, que sancionó penal en contra de Julian Álvarez, lo que desencadenó en la anotación de Lionel Messi antes de la primera media hora de juego.

La jugada generó muchas polémicas en el Mundial, pues para la mayoría, el choque entre el portero y el delantero fue normal y que nunca hubo obstrucción por parte de Livakovic. Estando el VAR, el árbitro nunca fue llamado para hacer la revisión respectiva y terminó dando el penal para la albiceleste.

El cobro desde los once pasos fue facturado por Lionel Messi, quien con un cobro certero a la parte superior del arco, puso el 1-0 parcial y el sueño para los suyos.

Para muchos, la jugada estuvo mal sancionada por el italiano, tanto así que colegas del colegiado utilizaron las redes sociales para dar apreciaciones y certificar desde su posición el error. Uno de ellos fue Felipe Ramos Rizo, exarbitro mexicano que ofició como garante de justicia en el Mundial Corea-Japon 2002 y que ahora sirve como analista para la televisión de su país. En su cuenta de Twitter, anexó la imagen y escribió: “Datos importantes por lo que no se debió sancionar penal: el pie derecho del portero siempre está en el piso, el contacto es inevitable por la inercia de la jugada, el balón. Nunca existe zancadilla el contacto es inevitable”.

Tras esta explicación técnica de la acción, el exportero español y campeón Mundial en Sudáfrica 2010 con su seleccionado dijo: “Totalmente de acuerdo”.

No solo externamente al juego varios comentarios demostraron molestia, protagonista de la contienda como el capitán de Croacia, Luka Modric, también se refirió a la acción considerando que lo de Orsato fue una mala decisión y lo calificó como “desastre”. “Es difícil de valorar el partido porque estuvimos bien hasta el penal. Para mí, no ha sido. No puedo creer que lo haya cobrado. No me gusta hablar nunca de los árbitros, pero hoy es imposible porque es uno de los peores que conozco. No es solo por el partido de hoy, pero me ha pitado muchas veces y nunca tengo buena memoria de él. Es un desastre”.

A la par de esto, el volante del Real Madrid aceptó que tras esta situación su plan para vencer a Argentina no pudo ser el mismo: “Nosotros hemos dado todo, pero este primer gol nos ha matado. Hay que recuperarse porque nos espera el partido por el tercer puesto. Hay que intentar ganarlo”.

Aceptando de igual manera que en el trámite la albiceleste fue mejor, no dejó de sacar aparte su molestia por el arbitraje en la primera semifinal: “Han sido mejores, han merecido ganar, pero estas cosas hay que mencionarlas. Nunca lo hago, pero esta vez tengo que hacerlo porque es imposible no hacerlo”.

Para finalizar, el volante Mateo Kovacic también se refirió al tema y aseguró que esa situación fue trascendental: “No sé qué decir. Hicimos lo mejor. Si pudimos haberlo hecho mejor en algunos momentos, ciertamente lo hicimos, pero el penalti nos ganó. Perdimos, tenemos un partido por delante por el tercer puesto. Lucharemos”.