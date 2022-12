Periodista que deseó que Croacia le metiera siete goles a Argentina se atribuyó el triunfo de la albiceleste en el Mundial

La Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022 no solo ha dado sorpresas dentro de las canchas, como la clasificación de Marruecos a la semifinal, sino fuera de ellas, como Juanma Rodríguez, periodista del programa español El chiringuito, publicando un video en su canal de YouTube para elogiar la victoria de Argentina sobre Croacia luego de haber deseado que fuera goleada.

Rodríguez, uno de los periodistas disgustados por la manera en que Argentina celebró su triunfo sobre Países Bajos en cuartos de final, pidió que el conjunto balcánico le anotara cuatro goles de los dirigidos por Lionel Scaloni. Incluso le encargó a un futbolista esta misión. Pero no funcionó.

“Lo que espero y deseo es que Croacia les meta cuatro. Es mi deseo hoy aquí. Y si tienen la fortuna y la suerte de pasar a la final, pues que sea Francia la que le meta seis. Si Croacia les mete cuatro, me gustaría es que Luka Modrić hiciera esto. O si pasan a la final, que lo hagan los franceses. Es lo que a mí me gustaría que pasara”, comentó Juanma Rodríguez días atrás, luego de que los argentinos vencieran a los neerlandeses. Es más, después pidió que no fueran cuatro, sino siete goles.

Hoy, luego de que Argentina goleara a Croacia con una actuación fenomenal de Julián Álvarez y Lionel Messi, el periodista español dio un vuelco a su discurso. Según él, la intención con sus palabras fue motivar a la albiceleste para que le cerrara la boca con su victoria, como ocurrió.

En un video en YouTube cargado de sarcasmo, comentó: “Gracias a mi táctica motivacional, he conseguido que Argentina se venga arriba y que despierte. La selección argentina de fútbol, no me den las gracias, no hace falta, soy un hombre modesto, quiero estar en un segundo plano, pero reconozcan que gracias a El chiringuito, en parte, Argentina está en la gran final del Mundial”.

Juanma Rodríguez no descartó volver a utilizar la misma “estrategia” para que Argentina se imponga en la final del máximo certamen del balompié en busca de su tercer título. El primero fue en 1978 y el segundo en 1986, en el que Diego Armando Maradona fue la figura.

“Cómo sabía yo que había que agitar la coctelera, el árbol, para que el equipo de mi amigo Scaloni se plantara en la final del campeonato del mundo. Pero ahora queda lo más importante, volveremos a agitar a Argentina para que se proclame campeona del mundo, gracias a mí, Argentina está en el Mundial”, agregó.

“Ladrones”: periodista argentino a los españoles

Algunos periodistas argentinos también han señalado a los españoles, aunque no propiamente a los jugadores de la selección. El presentador de televisión Alejandro Fantino, por ejemplo, cuestionó la labor del árbitro Mateu Lahoz en el compromiso entre la albiceleste y Países Bajos por los octavos de final del Mundial.

Lahoz fue blanco de críticas dado que no expulso a jugadores de ambos bandos cuando debió hacerlo, lo que llevó a que el partido se ‘calentara’, tanto que incluso al final hubo encontrones entre futbolistas como Lionel Messi y miembros del cuerpo técnico como Louis van Gaal. Puntualmente, los argentinos le reprocharon al árbitro español añadir diez minutos de adición, aprovechados por la naranja mecánica para empatar.

“Me está dando cierto miedito el sorete del árbitro. ¿Cómo no te vas a enojar? Son unos hijos de p***, boludo. Diez minutos dieron. Son unos ladrones. ¡Hace 500 años que nos roban! ¡Hace 500 años nos robaron el oro, la plata, nos trajeron enfermedades y nos hicieron mie***! ¡Y ahora nos siguen garcha*** estos hijos de p***! ¡Ladrones hijos de p***, soretes, chorros! ¡Diez minutos nos dio este ladrón!”, dijo el periodista Alejandro Fantino.