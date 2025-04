Infantino le aclara a James Rodríguez cuándo sabrá si puede jugar o no el Mundial de Clubes

“Todo tiene que definirse en las próximas semanas para tener la certidumbre de los 32 equipos, porque hoy tenemos 31″, arrancó afirmando Infantino en diálogo con LA Times . Allí mismo, le preguntaron la fecha límite para la decisión, y fue claro: “Tenemos que ver las fechas del tribunal arbitral del deporte, en las cuales no tenemos poder de decisión, pero, en mi opinión, a final de abril y principios de mayo se tendría que tomar una decisión final”.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA. | Foto: Getty Images via AFP

En ese sentido, entre finales de abril y principios de mayo, Club León y James Rodríguez ya sabrían si la apelación ante el TAS fallaría a su favor. De hecho, las voces desde el cuadro esmeraldero no se han hecho esperar.

“El equipo se ganó en la cancha eso, me han dicho que estábamos en el mundial. No es algo justo, para mí es algo nuevo todo esto. Nunca me había pasado que estas en una copa y semanas antes te dicen que estás fuera. Es algo nuevo”, dijo James Rodríguez tras la salida de León.