Internacional vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver en vivo el partido de Copa Libertadores

¿Cuándo juega Internacional vs. Atlético Nacional?

“Uno como atacante siempre necesita del gol, es importante volver a marcar, es algo muy lindo. Después de la lesión me ha costado un poco tomar el ritmo, adaptarme un poco al equipo, pero de a poco me voy a sintiendo bien, me voy sintiendo cómodo y espero estar lo mejoro posible para ayudar al equipo”, declaró el barranquillero.