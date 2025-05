El presente de James Rodríguez

No han sido semanas fáciles, a nivel deportivo, para James Rodríguez. El volante de 33 años y sus compañeros de Club León no cerraron la fase regular de la Liga MX como se esperaba. De ir líderes al principio, terminaron sextos y con una racha negativa de partidos.

“James Rodríguez no jugó hoy con Club León, más allá de que no estará disponible para la ida vs. Cruz Azul, por un detalle en tobillo, que no hace peligrar su participación en la vuelta. Tema de precaución“, fue la información de Montes.