James Rodríguez no jugará en el estadio Azteca su partido contra América: esta es la razón

Lo cierto es que eso no evitará que todas las miradas estén puestas en el duelo de esmeraldas y americanistas por el liderato de la Liga MX.

Polémica en la previa a América vs. León

El partido por el liderato no ha estado excento de polémicas. Desde la designación arbitral hasta los días de descanso han estado bajo la lupa de la opinión pública, que está a la expectativa de lo que pueda pasar en el terreno de juego.

Eduardo Berizzo se quejó por el calendario de su equipo. “Si queremos una competencia alta, seria, los descansos entre una jornada y otra no tienen que ser diferentes, eso no es excusa, hay que equiparar el descanso, ser claros y serios en la organización, me parece que la liga debe revisar ese aspecto, hay un desorden tal vez innecesario”, apuntó el técnico de León.