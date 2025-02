James Rodríguez lanza su primer mensaje directo a Sergio Ramos: detalle sorprendió

La presentación del central español citó a más de 33.000 personas en el estadio BBVA , rompiendo cifras que James no pudo alcanzar en el Club León a raíz de la capacidad máxima de público que puede recibir el Nou Camp (31.000 asistentes).

James Rodríguez no se calla y suelta sablazo, en vivo, contra el Rayo Vallecano: “Eso se ve”

Ramos todavía no tiene fecha de debut, pero uno de los partidos más esperados es cuando Monterrey se enfrente a León y los dos fichajes más importantes del año se encuentren frente a frente.

La reacción de James Rodríguez al escuchar el nombre y ver su foto con Sergio Ramos 🫶🏻 No te pierdas el juego entre @clubleonfc y @AtletideSanLuis en ESPN y #DisneyPlus 📺 pic.twitter.com/komWE4i1Qo

Pero eso no fue lo único destacado del video. Los hinchas más curiosos se percataron que James Rodríguez sigue usando audífonos de cable , algo que no es muy común en pleno 2025.

El ‘10′ tiene la capacidad económica suficiente para adquirir cualquier tipo de accesorios para su celular, sin embargo, prefiere la comodidad de lo clásico con los audifonos que van directamente conectados al puerto de carga del teléfono móvil y no requieren de la conexión bluetooth que, además de sufrir algunas intermitencias, es un gasto extra para la batería.

Técnico de James Rodríguez no aguanta y se sincera por lo vivido en León: “Hacer justicia”

Ramos avisó a toda la Liga MX

Para ver el duelo directo entre Sergio Ramos y James Rodríguez habrá que esperar hasta dentro de dos meses. El partido de Monterrey vs. Club León por la fecha 17 está programado para el 20 de abril a las 8:05 p. m. en el Nou Camp , estadio en el que el conjunto esmeralda oficia como local.

“Soy una persona que no se cansa de ganar. No vengo a poner en bandera lo que hice. Vengo con la ilusión de seguir ganando trofeos”, dijo en una rueda de prensa en Monterrey, al norte de México.

“Nunca he estado aquí y eso me ilusiona porque quiero dejar un legado en México. No vengo a pasear, vengo a intentar conseguir títulos nuevos”, anotó en la presentación oficial.