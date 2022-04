James Rodríguez pasa la página y se alista para el debut en la Champions asiática

Los máximos referentes de la Selección Colombia se llevaron una gran decepción luego de fracasar en el sueño de la clasificación a Catar 2022. La victoria del pasado martes ante Venezuela dejó un sabor amargo al no poder superar a Perú en esa carrera por el puesto de repechaje, que quedó en manos de los dirigidos por Ricardo Gareca.

“Tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial”, escribió James Rodríguez en su cuenta de Twitter, lamentando el resultado final de las Eliminatorias.

“Me siento triste y no solo por mi, también por mis compañeros que merecen brillar y se que tienen como. No se que venga para los próximos procesos, no sé si esté o no. Lo que sí sé, es que me rompe el alma perder, me incomoda no estar clasificado y esto no puede volver a pasar”, agregó.

Lo más lindo que me ha pasado en mi carrera como futbolista, fue el asistir a dos mundiales representando la camiseta que más amo, la amarilla de mi selección. Hoy tengo un dolor profundo. Considero que nuestro país tiene talento y jugadores para siempre hacer parte del Mundial. pic.twitter.com/r3Sp59w6wz — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) March 30, 2022

Entre las respuestas a esa publicación resaltó la del periodista Iván Mejía, quien le recomendó salir de la liga de Catar y volver a la élite europea si es que quiere aportar a la Tricolor rumbo al próximo campeonato del mundo que será en Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Y esa es una idea que no está muy lejos de lo que quiere James, pues desde hace unas semanas se sabe que su representante Jorge Mendes le está buscando opciones para volver a Europa en el próximo mercado de verano. El ‘10′ aceptó que le gustaría regresar al viejo continente, después de demostrar que puede retomar su nivel y las condiciones físicas para recuperar el tiempo perdido en el Medio Oriente.

Hasta entonces, el colombiano tendrá que cumplir con el compromiso más importante de esta temporada para el Al-Rayyan: la disputa de la fase de grupos de la Champions League asiática, a la que clasificó siendo el tercer clasificado de Catar en la temporada 2020/21, algo que no estuvo ni cerca de repetir este año.

El torneo continental iniciará competencias este jueves 7 de abril, pero el cuadro rayyaní debutará el viernes a las 12:15 p. m. (hora de Colombia) enfrentando al Istiklol Dushanbe de Tayikistán, mismo día en el que se enfrentarán los otros dos miembros del grupo A: Al-Hilal de Arabia, equipo en el que actúa el volante colombiano Gustavo Cuéllar, recibiendo al Sharjah FC de los Emiratos Árabes.

El segundo partido de la fase de grupos para el Al-Rayyan será el lunes 11 de abril ante Al-Hilal y rematará la primera ronda de partidos el viernes 15 visitando al Sharjah. Después de eso y antes de finalizar este mes, el equipo de James recibirá nuevamente al Sharjah, visitará al Al-Hilal y terminará su calendario de local ante el Istiklol.

Presente complicado

Las sensaciones antes del debut no son las mejores, pues el conjunto catarí terminó octavo entre 12 en la liga local, salió eliminado de la Copa del Emir por penales ante el Al-Wakrah y en la última semana de marzo, cuando James ya se encontraba camino a Barranquilla, cayeron en la Ooredo Cup por 3-2 frente a Al-Sailiya.

Para el técnico Nicolás Cordova “lo importante es que habrá tiempo para entrenar y eso es lo que nos ha faltado en el último período, que es entrenar regularmente y prepararnos con tiempo antes del partido”.

El regreso del 10 parece una buena noticia para el Al-Rayyan, que no parte como favorito en la fase de grupos y apenas está sanando las heridas de una temporada para el olvido bajo las órdenes de Laurent Blanc. La confianza está puesta en Brahimi, James y N’Zonzi, jugadores que ya tuvieron experiencia en este tipo de competencias, disputando la Champions y la Europa League antes de desembarcar en Catar.