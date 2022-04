Video | Carlos Antonio Vélez reveló charla inédita con James: le cantó un par de verdades

Carlos Antonio Vélez, que cumplió recientemente 50 años de carrera periodística en Colombia, habló en exclusiva con SEMANA y contó algunos detalles de su vida profesional.

Tras la no clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Catar 2022, el reconocido comentarista aseguró que no tiene ningún tipo de problema con James Rodriguez. Incluso, reveló la conversación que tuvo con el jugador hace algunos años.

El manizaleño puntualizó que el encuentro se llevó a cabo antes de la final de la Uefa Champions League del año 2016, entre Real Madrid y Atlético de Madrid, la cual se llevó a cabo en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán, Italia.

“Simplemente digo lo que tengo que decir, esto no es de sentimientos. No tengo que querer a nadie, salvo a mi mujer, mis hijos, mi vida y algunos amigos. Lo demás es un juicio riguroso. Me di el lujo de decírselo en la cara a James”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Él me atendió muy querido, hablamos un largo rato. Él sabía que yo era su crítico y le dije: ‘Cuando una persona tiene inconvenientes con Benítez, Zidane y Ranieri, el problema no es el jefe. El problema es uno. Piénselo’”.

Vélez, de igual manera, aprovechó el diálogo con SEMANA para puntualizar que siempre ha creído que Zinedine Zidane actuó de manera adecuada con respecto al tema del mediocampista cucuteño.

“Él fue muy querido, pero sí me sentí en la obligación de decirle eso antes de la final de Milán, antes de que Real Madrid jugara con el Atlético de Madrid. Le dije: ‘Hombre, creo que Zizou está haciendo lo correcto porque usted no ha cumplido. Aquí el nivel es otro. El talento en esos equipos de fútbol es un tema marginal’”, concluyó.

Con respecto a José Néstor Pékerman, el comentarista aseguró que lo que verdaderamente le incomoda es que las personas idolatren al exentrenador de la Selección Colombia.

“Me ha molestado la idolatría hacia un mito, una leyenda, que es el señor Pékerman. Uno mira y encuentra que no hubo ningún tipo de resultados, salvo ganar partidos. Fuimos a dos mundiales y realmente el único rival importante que enfrentamos fue Inglaterra”, precisó Carlos Antonio Vélez.

El periodista también señaló que no encuentra una gran diferencia que haya podido marcarse entre la Selección que dirigía el argentino y la de ahora. Además, enfatizó en que no se puede tildar a Pékerman como una maravilla debido a que durante su dirección técnica no había estabilidad en el juego.

“Él, en el camino a Rusia, nos dejó un equipo con números muy parecidos a los de esta eliminatoria. Lo que pasa es que la gente tiene memoria selectiva. Aquí se hicieron muchas cosas y la federación fue en un momento cómplice porque lo permitió”, añadió.

Caber recodar que Vélez señaló recientemente que James es un jugador “de exhibición”, pero no de competencia, y considera que este ya cerró su ciclo en la Selección Colombia, al igual que Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma, Davinson Sánchez y Radamel Falcao García.