James Rodríguez, varias horas después de perder con Brasil, se pronunció: mandó mensaje puntual

El experimentado mediocampista ofensivo no ocultó su dolor por la caída de la Selección Colombia, pero puso el foco en el siguiente reto, que será Paraguay. “ Fue un buen juego. El resultado duele, pero el martes tenemos una nueva oportunidad con nuestra gente ”, dijo el actual jugador de Club León de México.

La página de Brasil se debe pasar ya y una victoria es obligatoria en la tricolor, pensando en la clasificación a la siguiente Copa del Mundo. Vencer a Paraguay no será sencillo, pero tampoco será una labor imposible.

“Queríamos ganar, pienso que hemos hecho un excelente partido. Después del minuto 20 del primer tiempo hemos hecho un excelente partido. El árbitro condicionó un poco también, metió pito a favor de ellos, pero bueno, no son excusas, ya tenemos que pensar en el día martes”, dijo sin tapujos.

“Al final hemos hecho un buen partido, no le veo por dónde ellos hayan ganado. En empate había sido justo y no sé si en el gol de ellos pega en alguien nuestro, pero bueno, ya hay que pensar en el martes. Tenemos un rival duro y hay que salir a ganar ”, agregó.

“Teníamos que refrescar. James me dijo que podía seguir un poco más y lo mismo Lucho. Teníamos que tapar un poco las bandas con un jugador que pudiera ayudar como volante, también con un jugador como Carrascal que lo hace bien por izquierda y derecha”, aseguró.

“Desilusionado un poco porque hicimos un gran partido y no nos llevamos nada otra vez. Recibimos un gol muy temprano con un rival de mucho fuste. La verdad es que no es que entramos dormidos sino que en una pelota filtrada cometimos un error. No era tan peligrosa para cometer penal, expresó.