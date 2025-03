James Rodríguez dio la cara y salpicó al árbitro tras dura derrota ante Brasil: “Metió pito a favor de ellos”

“Queríamos ganar, pienso que hemos hecho un excelente partido. Después del minuto 20 del primer tiempo hemos hecho un excelente partido. El árbitro condicionó un poco también, metió pito a favor de ellos, pero bueno, no son excusas , ya tenemos que pensar en el día martes”, manifestó sin rodeos ante los micrófonos de RCN .

“Al final hemos hecho un buen partido, no le veo por dónde ellos hayan ganado . En empate había sido justo y no sé si en el gol de ellos pega en alguien nuestro, pero bueno, ya hay que pensar en el martes. Tenemos un rival duro y hay que salir a ganar”, añadió.

Además de James, Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa sobre el cotejo. “Desilusionado un poco porque hicimos un gran partido y no nos llevamos nada otra vez. Recibimos un gol muy temprano con un rival de mucho fuste. La verdad es que no es que entramos dormidos, sino que en una pelota filtrada cometimos un error. No era tan peligrosa para cometer penal. Después presionamos, metimos a Brasil en su campo y creo que merecimos más”, afirmó.