Carlos Antonio Vélez no se guardó nada y habló claro sobre Néstor Lorenzo: “Pero todo bien”

Néstor Lorenzo no perdonó el penal que cometió Daniel Muñoz ante Brasil: declaró sin tapujos

“Datos que enriquecen la hoja de vida de Lorenzo… Se terminaron 18 años sin perder en la altura de Bolivia, Ecuador no ganaba en Barranquilla hacía 60 años, hacía 17 que no perdíamos tres partidos seguidos ; en la segunda vuelta Rueda (Reinaldo) sacó más puntos a esta altura de la competencia que el citado, sin hacer mención del ‘tufillo’ que dejan siempre sus convocatorias”, afirmó.

En la caída ante Brasil, por ejemplo, a Néstor Lorenzo se le cuestionó por las modificaciones que realizó y el tiempo en el que las hizo. También llovieron críticas por el no ingreso de jugadores como, por ejemplo, de Juan Fernando Quintero y Marino Hinestroza.

Tras el partido, el estratega dio su visión del juego en rueda de prensa. “Desilusionado un poco porque hicimos un gran partido y no nos llevamos nada otra vez. Recibimos un gol muy temprano con un rival de mucho fuste. La verdad es que no es que entramos dormidos, sino que en una pelota filtrada cometimos un error. No era tan peligrosa para cometer penal”, manifestó.