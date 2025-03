Néstor Lorenzo no perdonó el penal que cometió Daniel Muñoz ante Brasil: declaró sin tapujos

No corría ni el minuto 5 del Brasil vs. Colombia cuando el lateral derecho, Daniel Muñoz, le cometió un penal al atacante del Real Madrid de España, Vinicius Jr. Tras este cobro, el equipo de Dorival Júnior se fue arriba en el marcador.

El partido, al final, por la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, acabó 2 goles a 1 a favor de la verde amárela. Después del juego, Néstor Lorenzo, entrenador de la tricolor, no perdonó el penal y declaró sin rodeos.

Conmebol revela audios del VAR y señala si gol de Colombia a Brasil estuvo bien anulado o no

Contexto: Conmebol revela audios del VAR y señala si gol de Colombia a Brasil estuvo bien anulado o no

El director técnico argentino, en conferencia de prensa, dijo que se cometió un error en la pelota filtrada que terminó en el penal y aseguró que no era una jugada tan peligrosa como para cometer una infracción de ese tipo.

“La verdad es que no es que entramos dormidos, sino que en una pelota filtrada cometimos un error. No era tan peligrosa para cometer penal ”, manifestó el exestratega de Melgar de Perú, que fue asistente técnico en Colombia de José Néstor Pekerman.

“Después presionamos, metimos a Brasil en su campo y creo que merecimos más. Me quedan muchas dudas por decisiones arbitrales, pero uno ve una especie de intención. Ha cobrado faltas que no veía y cuando veía un brasileño tirado pitó falta. Nunca vi un codazo que se sanciona con amarilla, pero eso lo tienen que hablar ustedes porque a mí me sancionan”, añadió.