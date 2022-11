Javier Hernández Bonnet y su esfuerzo por tener de regreso a Iván Mejía en Qatar 2022

Javier Hernández Bonnet, director del Gol Caracol, ha sido noticia en esta primera semana de Copa del Mundo debido a los percances de salud que presentó en tierras árabes. Situación que lo alejó de las trasmisiones donde todo un país acostumbra escuchar sus comentarios.

Tanto miembros de su equipo de trabajo como familiares del reconocido periodista deportivo, han entregado un parte de tranquilidad sobre su estado de salud. Unos cálculos en la vesícula son los responsables de la ausencia de Bonnet, sin embargo, se espera que en los próximos días se reincorpore a las trasmisiones.

En los últimos días, el portal Kienyke publicó una entrevista realizada a Javier Hernández Bonnet antes de que viajara a Qatar para cubrir la cita mundialista. En la conversación, el comunicador habló de su trayectoria profesional, polémicas y vida personal.

Dentro de los temas a los que se refirió fue a su relación con el también respetado periodista deportivo (retirado) Iván Mejía, por quien manifestó profundo respeto a pesar de tener en ocasiones opiniones distintas sobre el tema que los une, el fútbol.

“Yo tengo una amistad entrañable con un hombre que es polémico, que a veces no nos encontramos en los criterios, pero nos queremos y nos respetamos, con el ‘gordo’ Iván Mejía. Yo por él profeso una gran admiración, porque lo veo como un tipo auténtico”, expresó Bonnet.

Resaltó de Mejía ser un hombre de posturas claras y no cambiante, en comparación con otros colegas que cambien sus opiniones dependiendo del contexto.

“Uno sabe con él a qué someterse, lo que no ocurre con otros colegas que te venden un discurso y cuando están al aire ejecutan otro discurso”, agregó el director de deportes de Noticias Caracol.

Además, confesó que lo buscó en múltiples ocasiones para traerlo de regreso a los medios de comunicación. Pero Mejía le aseguró que está muy bien en el presente, por lo que rechazó cada propuesta de Javier Hernández Bonnet.

“Yo he hecho, con la autorización de los ejecutivos de Caracol Televisión, tres intentos por tenerlo en un proyecto como el Mundial, y el ‘gordo’ me dice que no, que está retirado. He ido a Cartagena a convencerlo, y me hace sancocho de pescado porque es un chef impresionante, pero no tiene ganas de volver”, contó Bonnet.

Cabe recordar que Iván Mejía anunció su retiro en diciembre de 2018, pero cuatro años después, aún se ven los intentos para que su voz autorizada regrese al mundo de análisis y la polémica deportiva.

El aliento de Iván Mejía a Bonnet

“Javier es un gran ser, solidario, respetuoso, gran amigo. Va a estar bien para la próxima ronda”, fue el mensaje que escribió en su cuenta de Twitter la reconocida voz del periodista deportivo Iván Mejía, para alentar a su colega Javier Hernández Bonnet, luego de conocerse las razones por las que no ha podido hacer parte de las transmisiones para el canal en el que trabaja durante el Mundial de Qatar 2022, que se desarrolla desde el pasado 20 de noviembre y transcurrirá hasta el próximo 18 de diciembre en Oriente Medio.

Lo cierto es que la sorpresa de los espectadores se centró en que Hernández Bonnet no había dado muestras de tener quebrantos de salud tras su viaje a Qatar, e incluso apareció ante las cámaras con su particular forma de presentar las noticias al lado de su compañero Ricardo Orrego.

Así las cosas, varios colegas del director de Gol Caracol han utilizado sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo a Hernández y el periodista Carlos Antonio Vélez le dijo a través de su Twitter: “Una pronta recuperación para Javier Hernández; enfermarse es fatal, pero tan lejos, peor. Igual esperamos que se reincorpore pronto a su equipo de trabajo”.