Jhonny Ramírez reaparece y tira vainazo a Santa Fe: “Sufre lo que le hizo a Millonarios”

“Estoy totalmente seguro que la vida y el fútbol no se quedan con nada. Hoy Santa Fe está sufriendo y padeciendo lo que le hizo a Millonarios: cuando pudieron, no quisieron, y ahora que quería, no pudieron. ¿Será el karma? No sabemos”, dijo Jhonny Ramírez, entre risas, en un video publicado por medio de sus redes sociales.