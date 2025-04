Juan Carlos Osorio se alejaría de Selección Colombia: revelan club del FPC que lo querría

El presente de la Selección Colombia no es el mejor y la permanencia de Néstor Lorenzo en el banquillo comienza a ser una incógnita. Aunque fue ratificado en el cargo , no gana desde octubre de 2024 y el futuro de cara al fin de las Eliminatorias es incierto.

Incluso, también le reveló a este medio lo que pasaría ante un posible llamado de la Selección Colombia: “Ellos me llegaran a llevar a mí, ellos me hacen una oferta y yo les digo: ‘No, deme en esto’. Y ellos me dicen: ‘No, le vamos a dar esto’. Le digo: ‘Listo, entonces, háganlo público’ ”, apuntando al tema salarial.

Se atrevió a hablar de lo que nunca ocurriría si la Federación lo llama para tomar las riendas de la tricolor: “Lo que sí es que no traería ningún jugador porque lo van a promocionar y me van a dar un peso a mí, como dicen de algunos. No, eso no lo haría yo nunca. No”.