Juan Guillermo Cuadrado pasa un amargo momento y no es por el fútbol: ¿Qué le pasó al referente de la Selección Colombia?

El colombiano no vio acción, ya que el técnico Simone Inzaghi lo dejó en el banco de suplentes. No obstante, esa noticia quedó en el pasado por otra que impactó al colombiano.

La relación de Cuadrado con el abuelo

Juan Guillermo Cuadrado siempre se ha mostrado en redes sociales como una persona familiar y con sus abuelos eso no ha sido la excepción. En su cuenta de Instagram han sido recurrentes las historias que subía con Miguel Ángel Bello y con su abuela, Marcela Guerrero Muñoz.

Por su parte, su abuela habló de Juan Guillermo como: “Mi niñito, mi peladito, cómo jugaba al balón en la playa, con el uniforme todo sucio... Lo mandaba al colegio y venía mugroso de tanto tirar el balón en la playa. Se me perdía, lo mandaba a buscar. Me decía que no quería estudiar y yo atrás de él. Le decía ‘mijo, si tú quieres ser futbolista tienes que aprender a leer y escribir”.